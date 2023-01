Ziel ist Markt mit Großsortiment

Die Ausgangslage ist klar: Das Beste für Hochmoor wäre, K+K oder ein anderer würde im Ort einen klassischen Lebensmittelmarkt eröffnen. „Da sind sich hier alle einig“, sagen Reinhold Röhling und Marc Jaziorski. Falls das aber nicht klappt, will die „Initiative Dorfladen“ zeitnah auf eine Genossenschaftslösung hinarbeiten. Wobei der Begriff Dorfladen es nicht trifft: „Das soll schon ein professioneller Markt mit bis zu 300 Quadratmetern Verkaufsfläche und Großsortiment werden“, sagt Röhling. Falls K+K endgültig absagt, soll möglichst noch vor den Sommerferien eine Info-Veranstaltung für alle Hochmooraner stattfinden. Gibt es hier Rückenwind für das Genossenschaftsmodell, hoffen die Initiatoren auf Fördermittel und einen Baubeginn im kommenden Jahr.

Initiative bereitet sich auf Gründung eines Genossenschaftsladens in Hochmoor vor

Reinhold Röhling (li.) und Marc Jaziorski hoffen, dass K+K doch noch kommt, wollen aber parallel die Vorbereitungen zur Gründung eines Genossenschaftsladens in Hochmoor vorantreiben.

Zu wenig ist seit der Schließung des Vogt-Marktes vor knapp zehn Jahren geschehen, meinen Röhling und Jaziorski. Es gebe durchaus „Erstinteresse“ seitens einiger Lebensmittelunternehmen, wie telefonische Anfragen ergeben hätten. Und einige Zwischenhändler hätten auch passende Konzepte für kleinere Orte. Nun warte man gespannt, welche Eingaben zum Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Gescher kommen und wie sich K+K final positioniert. Nach Einschätzung der Verwaltung lässt sich die erhoffte „Kombi-Lösung“ Gescher/Hochmoor – wie berichtet – aufgrund der von K+K formulierten Bedingungen nicht realisieren.

Für einen Genossenschaftsladen gibt es bereits ein fertiges Business-Konzept, das von verschiedenen Seiten fachlich begutachtet worden ist und im Vorjahr förderfähig gewesen wäre. Wegen der Schwebe-Situation mit K+K ist daraus nichts geworden. „Wir wollen unser Konzept aktualisieren und weitere Vorarbeiten leisten“, so Röhling und Jaziorski. Beide sind froh, dass die städtischen Grundstücke an der Velener Straße freigehalten werden, um hier mit Blick auf Lage und Zufahrten flexibel planen zu können. Grundlage ist eine Gebäudegröße von 400 bis 600 qm mit einer Verkaufsfläche von bis zu 300 qm. Die Baukosten werden mit rund einer Million Euro veranschlagt, wobei 60 Prozent über Fördermittel und 40 Prozent per Kredit abgedeckt werden sollen. Von der Stadt Gescher wird erwartet, dass sie das erforderliche Grundstück einbringt. Klar ist, dass die zu gründende Genossenschaft mit angestelltem Fachpersonal arbeiten wird, nicht mit Ehrenamtlichen. „Am liebsten Hochmooraner“, ergänzt Jaziorski. Ein Großlieferant soll die meisten Waren liefern, ergänzt um regionale Produkte. Eine eigene Fleisch- und Brottheke ist nach jetzigem Stand nicht vorgesehen.

All das kann aber nur funktionieren, wenn die Hochmooraner mitziehen. Im Rahmen des DIEK-Prozesses habe es über 100 positive Rückmeldungen auf das vorgestellte Dorfladen-Projekt gegeben, so Röhling – das stimme optimistisch. Das Genossenschaftsmodell ziele darauf ab, dass Bürger Anteile erwerben. Mögliche Bandbreite für den Anteilspreis: zwischen 100 und 300 Euro. Einen Schwellenwert, wie viele Anteile mindestens von Bürgern gezeichnet werden müssen, haben die Initiatoren noch nicht festgelegt. Und sollte frühestens 2025 tatsächlich ein Genossenschaftsladen eröffnet werden, müssten die meisten Hochmooraner tatsächlich hier einkaufen, damit sich das Projekt auf Dauer kaufmännisch trägt. Für zusätzliche Impulse könnten 24/7-Öffnungszeiten mit kassenlosen Konzepten oder ein Bringservice sorgen.