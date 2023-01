Zuzüge lassen Gescher leicht wachsen

Der bundesweite Trend zu einer höheren Sterbefallzahl im vergangenen Jahr schlägt sich auch in der Standesamtsstatistik der Stadt Gescher für 2022 nieder. 206 Gescheraner sind verstorben, das sind 15 Todesfälle mehr als noch 2021. Demgegenüber ist die Zahl der Geburten von 179 in 2021 auf 141 im vergangenen Jahr gesunken. Doch trotz dieses Geburtendefizits von 65 Personen, ist Gescher leicht gewachsen. „Durch Zuzüge aus Krisengebieten hat die Bevölkerungszahl zugenommen“, erklärt Standesbeamter Jürgen Tubes.

Lebten am 31.12.2021 noch 17 337 Menschen in Gescher, waren genau ein Jahr später 17 516 Personen hier gemeldet – ein Plus von 179 Einwohnern. In Hochmoor ist die Bevölkerungszahl um 81 gestiegen. Von den 17 516 Gescheranern lebten 2198 am 31.12.2022 in dem Ortsteil. 2022 sind 705 Personen aus Gescher weggezogen. Gleichzeitig wählten 951 Menschen die Glockenstadt als ihren neuen Wohnort. Auch der Ausländeranteil ist durch viele Schutzsuchende aus der Ukraine von 1071 in 2021 auf 1380 Personen in 2022 gestiegen – das sind 7,88 Prozent der Bevölkerung.

Zurück zu den Geburten: Unter den 141 neuen Gescheranern waren 73 Jungen und 68 Mädchen. Das war auch schon im vergangenen Jahr so. „Davor hatten wir aber immer mehr Mädchen“, sagt Tubes, der daraus jedoch noch keine Trendwende ableiten will. Außerdem hat es 2022 eine Hausgeburt gegeben. „Das ist schon wirklich selten“, findet Tubes. Die beliebtesten Vornamen bei den Mädchen waren Juna und Lotta, die jeweils vier Mal vergeben wurden. Drei Mal wurde der Name Edda gewählt. Bei den Jungen führen Paul (4) und Henry (3) die Hitliste an.

Von den 206 Sterbefällen hat die Stadt Gescher selbst 124 beurkundet. 2021 waren es schon 116. „Bei über 100 beurkundeten Sterbefällen muss man ansonsten schon lange zurückschauen“, meint Tubes. „Vielleicht liegt es daran, dass immer mehr Menschen bereit sind, ihre Verwandten zu Hause zu pflegen“, vermutet der Standesbeamte. Die weiteren 82 Gescheraner sind zumeist in Krankenhäusern oder Pflegeheimen verstorben und daher andernorts beurkundet worden. Die älteste Gescheranerin ist übrigens 100 Jahre alt, der älteste Gescheraner zählt 96 Lenze.