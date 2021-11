„Zwei Seelen in meiner Brust“

Gescher

Seit 1997 ist Heinz Watermeier als Pastoralreferent in Gescher tätig. Jetzt geht der 64-Jährige, der gebürtig aus Olfen stammt, in den Vorruhestand. Im Gottesdienst am Sonntag (14. 11.) um 11 Uhr wird er verabschiedet – alle Gemeindemitglieder sind dazu unter Einhaltung der 3G-Regel eingeladen. Im Gespräch mit unserem Redaktionsmitglied Jürgen Schroer blickt der scheidende Hauptamtliche auf seine langjährige Tätigkeit in der hiesigen Kirchengemeinde zurück.