Zwei „sehr exquisite Bushäuschen“

Gescher

Schon in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planen, Stadtentwicklung und Digitalisierung (BPSD) klang es am Rande an, als Bürgermeisterin Anne Kortüm von zwei „sehr exquisiten Bushäuschen“ sprach. Gemeint sind die Mobilstationen, die sich Stadt und Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) für die Haltestellen „Ehemaliger Bahnhof“ und „Sparkasse“ in Hochmoor vorstellen können. In der nächsten BPSD-Sitzung am kommenden Mittwoch (8. 3.) soll das Projekt nun ausführlich vorgestellt werden.

Von Florian Schütte