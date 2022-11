Zwischen Muppets-Show und letzter Bütt

Gerade wurde erst die fünfte Jahreszeit in Gescher ausgerufen und schon strömten die Stadtkarnevalisten genau einen Tag später in den Saal Tenbrock, um den Gala-Abend gebührend zu feiern. Der Musikzug unter der Leitung von Markus Wellermann begleitete den fröhlichen Abend musikalisch. Auch der Einzug des Elferrats mit Prinzessin Marion I. Pierk wurde ordentlich von den närrischen Gästen gefeiert. Präsident Theo Heisterkamp hatte viele Top-Acts des Abends anzukündigen. Einen Jecken ehrte Heisterkamp auf der Bühne besonders im Laufe des Gala-Abends mit einem „Meisterbrief“. Es war Ulrich Krechting, 2. Vizepräsident der Coesfelder Karnevalsgesellschaft Die-La-Hei, dem Heisterkamp für die jahrelange Unterstützung auf diese Weise dankte.

Eine besondere Ehrung gab es auch für Günter Schlüter. Er wurde für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft bei den Stadtkarnevalisten ausgezeichnet. Bernhard Averhoff vom Bund Westfälischer Karnevalisten überreichte dem Jecken eine Urkunde, während Schlüters große Familie die Bühne bereits besetzt hielt. Enkelin Emma hing Schlüter den Orden um. „Das habe ich auch noch nicht erlebt“, gestand Averhoff danach.

Prinzessin Marion I. legte ein klares positives Bekenntnis zu ihrer Aufgabe als Prinzessin ab. „Alles war super. Es war eine richtig tolle Zeit. Und jetzt freue ich mich auf eine normale Zeit“, so Marion I. mit Blick auf die Corona-Pandemie. Sie kann demnächst den Stab an ihren Nachfolger oder ihre Nachfolgerin übergeben.

Der Auftritt der Minigarde führte zur ersten Polonaise mit dem Elferrat quer durch das Publikum. Frech mischten sich immer wieder Waldorf und Statler aus der Dauerbütt in den vierstündigen Gala-Abend ein. „Habt ihr eigentlich alle bezahlt?“, fragten sie anfangs die Besucher, die auf ihre Plätze strömten.

Manni Blesenkemper glänzte mit seiner Bütt in traditioneller Reimform. Es war allerdings sein letzter Auftritt als Büttenredner, was nicht nur ihn bewegte, sondern auch seine Fangemeinde, die er jahrelang mit Büttenreden genährt hatte. Schon bevor er die ersten Sätze sagen konnte, ertönten Manni-Rufe. „Als der liebe Gott die Welt erschuf, da fehlte etwas und schon kam der Mann auf die Welt. Gibt es etwas Schöneres als den Mann?“, fragte er in die Menge und schon johlten die Männer. Das Rentenalter und seine Erwartungen an einen schönen Abschied aus seiner Firma beschäftigten ihn ebenso wie das, was ihn im Ruhestand zu Hause erwartete. Arbeit, Arbeit, Arbeit und zahlreiche Aufgaben, die seine Frau Hildegard von ihm erfüllt sehen wollte. Ein dickes Och aus dem Publikum bestätigte ihn in seinem Rentner-Klage-Reim. „Jeder hat meine Frau bedauert, keiner hat mich betrauert… Mein Chef ist jetzt meine Frau“, klagte er und erhielt doch Beifall vom Publikum und einen der fünf Orden aus der Hand von Heisterkamp, die zum Gala-Abend geliefert werden konnten.

Auch die Auftritte der Comedians Amjad und Jan Preuß begeisterten das närrische Publikum. Die Muppets-Show der Bacchusjünger, die Tornangels, der Gardetanz, die Jugendtanzgarde und am Ende die Roten Socken sorgten für weitere fröhliche Kurzweiligkeit.