Zwölf registrierte „Defis“ im Stadtgebiet

Defibrillatoren können Leben retten. Zwölf dieser Geräte sind bislang nach Angaben der Verwaltung im Stadtgebiet Gescher registriert worden, sechs davon in öffentlichen Gebäuden. Mit dem Thema befasst sich am kommenden Mittwoch (1. 2.) der Haupt- und Finanzausschuss (öffentliche Sitzung ab 18 Uhr im Rathaus). Auslöser ist ein Antrag der CDU-Ratsfraktion, die sich eine Aufstellung aller zugänglichen Defibrillatoren, die Veröffentlichung der Standorte und gegebenenfalls weitere Anschaffungen unter Nutzung von Förderprogrammen wünscht. Die Verwaltung sieht keinen Handlungsbedarf, weil es beim Kreis Borken mittlerweile eine entsprechende Datenbank gibt.

An immer mehr Standorten – in der Glockenstadt sind es bis dato zwölf – sind Automatisierte Externe Defibrillatoren (AED) verfügbar und können Leben retten. Die Handhabung ist einfach und sicher und erfordert keine besonderen Vorkenntnisse.

Die Deutsche Herzstiftung schätzt, dass in Deutschland Jahr für Jahr etwa 65 000 Menschen am plötzlichen Herztod sterben. Oft komme es vor dem Herzversagen zu einem Herzflimmern. In diesem Zustand könne ein schneller Elektroschock durch einen Automatisierten Externen Defibrillator – kurz AED – das Herz wieder in den richtigen Rhythmus bringen. „AED können auch von Laien eingesetzt werden und auf diese Weise Leben retten“, heißt es dazu im CDU-Antrag. Zum Zeitpunkt der Antragstellung im September 2022 gab es noch keine gebündelte Veröffentlichung aller dauerhaft zugänglichen „Defis“ in Gescher und Hochmoor. Das hat sich zwischenzeitlich geändert: Der Kreis Borken hat eine AED-Datenbank ins Leben gerufen, in der kreisweit alle für Dritte erreichbare AED registriert sind. Konkret werden dabei der genaue Standort, die Zugänglichkeit und die Verfügbarkeit der Geräte angegeben. Grundlage dafür ist der sogenannte Geodatenatlas, in dem auch Daten aus anderen Fachbereichen online abgerufen werden können. Der entsprechende Link lautet: www.kreis-borken.de/defibrillatoren.

Von den zwölf registrierten „Defis“ in Gescher und Hochmoor befinden sich sechs in Unternehmen und Banken und weitere sechs in diesen städtischen Gebäuden: Rathaus, Pankratiusschule, Freibad, Gesamtschule, Dreifachsporthalle und Feuerwehrgerätehaus Hochmoor. Weitere städtische Objekte sollen sukzessive mit AED ausgestattet werden, sofern sich nicht bereits ein öffentlich zugängliches Gerät in der Nähe befindet. Aktiv unterstützen will die Stadt Gescher eine Informationskampagne, damit künftig alle neu installierten AED in die Datenbank des Kreises aufgenommen werden.

Die aufgebaute Datenbank hat laut Sitzungsvorlage einen weiteren Vorteil. Sie lässt sich mit der sogenannten Corhelper-App verknüpfen. Dabei handelt es sich um ein smartphonebasiertes Rettungssystem, bei dem sich qualifizierte Personen als mobile Ersthelfer registrieren lassen können. Kommt es zu einem medizinischen Notfall, kann die Leitstelle des Rettungsdienstes über diese App geeignete Ersthelfer in der Nähe ausmachen und hierüber alarmieren. Auch der Standort des nächstgelegenen Defibrillators kann über diese App mitgeteilt werden.

Mit Blick auf die kreisweit einheitliche Lösung, die mit der AED-Datenbank geschaffen worden ist, sieht die Verwaltung lokal keinen weiteren Handlungsbedarf. Sie schlägt vor, im Rahmen der nächsten „denkBar“-Veranstaltung der Wirtschaftsförderung in Gescher auf die Möglichkeit der Registrierung der eventuell in den örtlichen Unternehmen vorhandenen AED hinzuweisen. Eine Verlinkung der AED-Datenbank sei zudem bereits auf der Homepage der Stadt Gescher erfolgt.