100er-Grenze überschritten

Eine weitere Zuweisung von sechs Geflüchteten ist für diese Woche bereits angekündigt. „Damit kratzen wir dann jetzt an der 100“, berichtet Bürgermeister Christoph Gottheil. Seit Mitte März bekommt die Gemeinde Rosendahl in regelmäßigen Absänden weitere Personen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, zugeteilt. „Mittlerweile kommen wir mit den Kapazitäten an unsere Grenzen“, gibt Wolfgang Croner, Fachbereichsleiter für Ordnung und Soziales, zu.

Dabei hat die Aufnahme der Geflüchteten bisher äußerst reibungslos funktioniert. Einen enormen Anteil daran haben zahlreiche Rosendahler, die sich mit riesiger Einsatzbereitschaft beim Bewältigen dieser Krisensituation engagiert haben. „Wir können nur ein großes Lob an die Öffentlichkeit aussprechen. Das, was aus allen Ortsteilen an Hilfsangeboten kommt, ist wirklich beeindruckend“, macht der Bürgermeister deutlich. Dabei gehe es nicht nur darum, dass der Gemeindeverwaltung für die Unterbringung der Geflüchteten in Form von Wohnungen bis hin zu ganzen Häusern Wohneinheiten zur Verfügung gestellt wurden. „Viele begleiten die Menschen, die hier ankommen, auch dabei, die notwendigen Anträge bei uns im Rathaus zu stellen“, ergänzt Croner.

Wie groß die Unterstützung aus der Bürgerschaft ist, spiegelt sich auch konkret in den Zahlen wider. „Knapp 70 Personen konnten wir in Wohneinheiten von Privatleuten unterbringen“, verrät Croner. Ein Blick auf die nächsten Wochen und Monate sorgt allerdings für Sorgenfalten. „Wir haben ein gewisses Reserve-Kontingent gehabt, das nun nach und nach zuneige geht“, erklärt Gottheil. Er rechnet augenblicklich damit, dass die Gemeinde noch rund 30 bis 40 Geflüchtete aufnehmen wird. Solch eine Prognose birgt allerdings einige Ungewissheiten.

Nichtsdestotrotz: Um auch weitere Zuweisungen stemmen zu können, ist die Gemeinde erneut auf die Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen. „Wenn wir die Menschen vernünftig unterbringen wollen, brauchen wir weitere Unterstützung. Es muss auch niemand Wohnraum umsonst zur Verfügung stellen. Einige Einheiten haben wir bereits angemietet“, schildert Gottheil. Er hoffe darauf, dass der Ausnahmezustand auch weiterhin Hand in Hand gemeistert werden könne. Eines will die Verwaltung diesbezüglich in jedem Fall vermeiden: eine Aufnahme in Sporthallen oder Containern. „Das wäre im Hinblick auf eine gelungene Integration absolut kontraproduktiv“, betont Croner.