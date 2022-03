20 000 Euro sollen voll gemacht werden

Darfeld

Nach und nach fallen längst nicht nur Münzen in die Geldzählmaschine in der Darfelder Filiale der Sparkasse Westmünsterland, hinzu kommen auch zahlreiche Scheine. „Die vielen Gäste waren extrem großzügig, jedem einzelnen gilt ein riesiger Dank“, betonte Carina Uphaus bei der Bargeld-Auszählung aus den Spendendosen, die passend in den blau-gelben ukrainischen Landesfarben gestaltet wurden. So war der Spenden-Aktionstag „Turo and friends für den guten Zweck“ am vergangenen Sonntag, dessen Einnahmen den Menschen aus der Ukraine zugute kommen sollen, ein voller Erfolg (wir berichteten). Nun gibt es bereits ein erstes Zwischenergebnis: „13 000 Euro kamen allein an Barvermögen zusammen“, ist Organisatorin Carina Uphaus absolut begeistert.

Von Martina Hegemann und Leon Eggemann