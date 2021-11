22 Wohnungen in Holtwick geplant

Aktuell ziert die Gustav-Böcker-Straße in Holtwick noch eine Grünfläche mit mehreren Bäumen. Geht es nach Martin Dreinemann von der MD immobilien GmbH & Co.KG sollen hier zukünftig drei Mehrfamilienhäuser entstehen. Geplant ist, dass diese Platz für bis zu 22 Wohneinheiten in einer Größenordnung von 60 bis 90 Quadratmetern bieten. Ein Bestandsgebäude, das aktuell noch auf der besagten Fläche steht, soll abgerissen werden. Das Projekt hat nun Architekt Andreas Bodem im Rahmen des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vorgestellt. Bei den Mitgliedern kamen die Planungen gut an. Mehrheitlich sprachen sie sich dafür aus, das Vorhaben weiter zu verfolgen.

Gegenwind gab es von Seiten der Wählerinitiative Rosendahl (WIR). Diese bemängelte, dass sich die angestrebten drei Baukörper mit ihrer Traufhöhe von sechs Metern in ihrer Form nicht in das unmittelbare Umfeld einfügen würden. Kurz gesagt: „Solche massiven Blöcke passen da, so wie sie vorgesehen sind, nicht hin“, brachte es WIR-Fraktionsvorsitzender Hartwig Mensing auf den Punkt, der dafür Beifall aus dem Publikum erntete. Ein entsprechender Antrag, das Grundstück nur mit Ein- und Zweifamilienhäusern oder Doppelhäusern mit maximal vier Wohneinheiten zu besetzen, fand im Ausschuss allerdings keine Mehrheit.

So könne Winfried Weber, Fraktionsvorsitzender der Grünen, keine „erdrückende Wirkung“ durch die drei Mehrfamilienhäuser erkennen. „Viel mehr bin ich froh, dass mit dem Bau etwas für den Ort getan werden kann“, bezog er Stellung. Wie Alexander Meinert von der SPD schilderte, könne er zwar den Unmut der Anwohner verstehen – „Aber Einfamilienhäuser sind nicht zukunftsweisend. Mit den geplanten Wohnungsgrößen würden wir einen Schritt in die richtige Richtung machen.“ Eine Anmerkung von Weber, dass die Wohnungen in ihrer Größe eher für Alleinlebende ausgelegt seien und Wohnraum vor allem für Senioren und Familien gebraucht werde, konterte Bodem. „90 Quadratmeter können genügend Platz für eine kleine Familie mit zwei Kindern bieten“, erklärte der Architekt. Zudem werde die gesamte Anlage barrierefrei gebaut. Einer Nutzung für Senioren, die sich in ihrem Lebensverhältnissen verkleinern wollen, stünde also nichts im Wege.

Einig waren sich die Ausschussmitglieder bei zwei anderen Aspekten: „Gegen das Konzept habe ich nichts. Ich würde aufgrund der Flora und Fauna auf der Fläche eine Umweltprüfung anordnen“, schilderte das beratende Mitglied Ralf Steindorf. In die gleiche Kerbe schlug die Wählerinitiative. Ihrem Antrag, im Zuge einer Bauleitplanung eine Umweltprüfung durchzuführen, schlossen sich die Ausschussmitglieder mehrheitlich an. Zudem bemängelten alle Fraktionen, dass die angedachte Parkplatz-Situation künftig für einige Probleme sorgen könnte. Immerhin sind für die 22 potenziellen Wohnungen nur 23 Parkplätze ausgewiesen. „Das wird vorne und hinten nicht passen“, warnte beispielsweise Winfried Weber.

Bürgermeister Christoph Gottheil, der sich im Zuge der Beratung auffallend zurückhielt, zeigte sich von der Diskussion, wie er sagte, überrascht. „Die Intention ist es, im Ortskern attraktiv zu werden“, machte er deutlich. Dazu sei das Interesse an Wohnraum im Ort riesig. „Mit diesem Vorhaben wird die Interessentenliste etwas kleiner“, ergänzte er. Wie Gottheil einräumte, sorge der Bau der drei Mehrfamilienhäuser definitiv für eine Veränderung für das Umfeld. „Aber wir müssen mit der Zeit gehen. Diese Form von Wohnraum wird auch im ländlichen Bereich notwendig“, plädierte er dafür, das Vorhaben weiter zu verfolgen.

Dem entsprachen die Ausschussmitglieder letztendlich auch – bei zwei Nein-Stimmen aus der WIR-Fraktion.