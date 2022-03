„28 Tage Vollgas“ für den guten Zweck

Mit einer derartigen Resonanz hätten sie nicht gerechnet. „Das waren 28 Tage Vollgas. Gefühlt war das ganze Dorf auf den Beinen“, staunt Jonas Kluck nicht schlecht. Kein Wunder: Im vergangenen Februar haben zahlreiche Darfelder ihre Laufschuhe rausgekramt und so einige Kilometer abgerissen. Auf dem Weg gemacht haben sie sich im Rahmen der Laufchallenge, die die beiden Organisatoren Jonas Kluck und Daniel Schubert in Zusammenarbeit mit dem Verein Hilfe für Menschen in Hoima/Uganda ins Leben gerufen haben. Das Ziel: Kilometer sammeln, die dann von Sponsoren vergütet werden. Zugute kommt der Erlös dem Ugandaverein, der davon Father Geoffrey in seiner Funktion als Jugendseelsorger dabei unterstützen soll, Sportbekleidung, Sportschuhe, Fußbälle und Sportgeräte kaufen zu können.

Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das zwischenzeitlich ausgerufene Ziel, etwa 9200 Kilometer, die Deutschland und Uganda voneinander trennen, sinnbildlich voll zu machen, wurde locker erreicht. „Knapp über 12 000 Kilometer sind es letztendlich geworden. Absoluter Wahnsinn“, verkündet Kluck das finale Ergebnis der Laufchallenge. Allein beim gemeinsamen Abschlusslauf, der am vergangenen Sonntag stattgefunden hat, wurden von knapp 40 Teilnehmern allein 800 Kilometer im Endspurt in den Asphalt gebrannt. Summa summarum macht das 20 Kilometer pro Person.

Doch nicht nur in den letzten Tagen der Challenge wurde nochmals Gas gegeben, auch in den Wochen zuvor wurde Kilometer um Kilometer gesammelt. Bestes Beispiel ist dabei die F-Jugend von Turo Darfeld. Diese lief unter Anfeuerungsrufen von Eltern und Freunden auf dem kleinen Sportplatz eine Runde nach der anderen. Mit über 200 Runden und unfassbaren 52 Kilometern ist ein mehr als beachtliches Ergebnis der jungen Läufer zusammengekommen. Wie Daniel Schubert im Anschluss auswertete, haben damit allein die Turo-F-Jugendfußballer eine Summe von 834,50 Euro für den guten Zweck erreicht. „Darauf können die Kinder, die übrigens selbst auf diese Idee kamen, sehr stolz sein“, freute sich Schubert über das riesige Engagement. In die gleiche Kerbe schlug der ebenfalls anwesende Franz Potthoff, 1. Vorsitzender des Vereins Hilfe für Menschen in Hoima/Uganda. „Über 200 Läufer sind in der App angemeldet und haben schon, Stichtag heute, knapp 8000 Kilometer erlaufen, das ist eine tolle Leistung“, sagte er in seiner kleinen Zwischenbilanz. Nur ein paar Tage später wurde die fünfstellige Hürde nahezu mit Leichtigkeit überwunden.

Auch dank der Hilfe zahlreicher einzelner Läufer oder Läufergruppen – egal, welche Alterklasse. „Das ist schließlich ein weiterer Aspekt unserer Challenge“, betont Schubert. „Bei dieser Aktion werden jung und alt zusammengebracht. Jede Generation konnte sich sowohl sportlich als auch finanziell beteiligen.“ Ein weiterer Vorteil: In der dunklen Jahreszeit wurde mit den Läufen die eigene Sportlichkeit angekurbelt. „Der gute Zweck gab dazu noch eine Extraportion Motivation“, betont Kluck.

Nun beginnt für ihn und Schubert das große Rechnen. So werden die gesammelten Kilometer aller Teilnehmer sowie die entsprechenden Spenden zusammengetragen. „Dazu haben sich noch einige Firmen beteiligt. Ein Hauptsponsor gibt es zum Beispiel 20 Cent pro Kilometer“, verrät Schubert. Die Gesamtsumme soll zeitnah veröffentlicht werden. Eines ist bereits jetzt klar: Dank dem geleisteten Einsatz der zahlreichen Läuferinnen und Läufer kann in Uganda künftig wohl Einiges an Sport-Ausstattung finanziert werden.