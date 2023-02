50 Dienstleistungen online möglich

Online-Anträge seien grundsätzlich möglich. Allerdings könnten Rückantworten noch nicht regelmäßig online übermittelt werden. Wolters teilte ebenfalls mit, dass für den Umbau und die Modernisierung des Bürgerbüros erste Planungsgespräche geführt worden seien. An Selbstbedienungs-Terminals mit Automaten für Fotos, Unterschriften und Fingerabdrücken könnten die Bürger viele Anliegen digital erledigen. Die Automaten sollen kreisweit einheitlich sein, betonte Wolters. Die Umsetzung sei für 2025 geplant.

Demnächst soll auch ein digitales Fundbüro eingeführt werden, sodass die Bürger zu Hause einsehen können, welche Fundgegenstände aktuell in der Gemeindeverwaltung vorliegen. Ein digitales Friedhofsmanagement sei ebenfalls in Vorbereitung.

Im Bereich der modernen Arbeitsplätze im Rathaus und in den Nebenstellen gelte Rosendahl als Vorreiter und sei besonders gut ausgestattet mit digitalen Begleitern und Homeoffice- Möglichkeiten. Dieser hohe Digitalisierungsgrad komme den Bürgern in hohem Maße zugute, kommentierte Wolters.

Die digitale Heizungsmethode helfe dabei, Energiekosten zu sparen. So seien bereits 85 Heizkörper mit digitalen Thermostatköpfen ausgestattet, die zentral gesteuert werden könnten.

In den Schulen gebe es aktuell nur wenige Innovationstreiber, bemängelte Wolters. Er habe den Eindruck, dass es eine Überforderung mit der Rolle des jeweiligen Medienbeauftragten gebe. Vielfach gebe es Hilfestellung in den Schulen durch Mitarbeitende aus der IT-Abteilung im Rathaus.

Obwohl der digitale Schulunterricht, der während der Corona-Pandemie an der Tagesordnung gewesen sei, extrem nachgelassen habe, gebe es aktuell immer noch ein hohes Netzaufkommen in Office 365. Die digitalen Endgeräte für die Schüler und Lehrer müssten in 2024 erneuert werden, teilte Wolters mit. Aktuell sei jedes Kind in den drei Rosendahler Grundschulen mit einem solchen Endgerät ausgestattet. In der Paulus-von-Husen-Schule gebe es fünf Klassensätze. Man müsse mit einer Ersatzbeschaffung von 1200 iPads und Notebooks im Wert von je 700 Euro rechnen. Im Hinblick auf die Kosten wies Bürgermeister Christoph Gottheil darauf hin, dass man über eine Beteiligung der Eltern reden müsse. Dies sei auch in anderen Kommunen der Fall.

Der Bürgermeister betonte, dass es sich gelohnt habe, die IT-Abteilung im Rathaus personell aufzustocken. Allerdings fehle es aktuell zum Beispiel für das Wohngeld an der dafür notwendigen Software. Vor Ende März könne die Kommune in diesem Bereich nicht tätig werden.

Die Datensicherheit sei in hohem Maße gewährleistet, betonte Wolters auf Nachfrage von Franz Schubert (WIR). Eine Zusammenarbeit mit Billerbeck, Havixbeck und Senden mache das möglich. Allerdings hätten die Angriffe auf die Systeme während der Corona-Pandemie und seit Beginn des Krieges in der Ukraine erheblich zugenommen. Diese Angriffe hätten aber glücklicherweise abgewehrt werden können.

Der Datenschutz sei ein großes Thema. Die Bürger müssten auch bereit sein, in die digitale Welt einzutreten, machte Wolters deutlich. Immerhin hätten bundesweit 75 Prozent der Bürger durch die fehlende Online-Personalausweisfunktion bewusst auf den digitalen Zugang verzichtet.