650 Süßigkeiten-Tüten an Kinder verteilt

Die Mitglieder des Nikolauskomitees konnten gar nicht schnell genug die vorbereiteten 650 mit Süßigkeiten und Spielzeug gefüllten Tüten hervorholen, wie die Kinder diese in Empfang nehmen wollten. Ja, endlich fand wieder ein Laternenumzug zum Besuch des Nikolauses in Holtwick statt. Pandemiebedingt ist er ausgefallen oder konnte nur eingeschränkt durchgeführt werden. „Im vergangenen Jahr haben wir die Nikolaustüten an den Haustüren verteilt,“ berichtete Markus Stroot vom Nikolauskomitee des Kultur- und Heimatvereins Holtwick.

So war es für viele Kinder das erste Mal, dass sie den Nikolaus auf dem traditionellen Laternenumzug begleiten konnten. Pünktlich um 17 Uhr traf der hohe Gast mit seinem Knecht Ruprecht am Ortseingang ein. Angeführt von der Jugendkapelle der Musikkapelle Holtwick unter der Leitung von Franziska Stroot zog sich dann ein langer Umzug durch das Dorf. Ganz vorne mit dabei: Löschzugführer Christoph Lembeck, der mit seinen Feuerwehrkameraden den langen Zug begleitete und absicherte. An der Nikolauskirche im Ortszentrum wurden Nikolaus und Familien von Pater Florin begrüßt.

Dann versammelten sich die Kinder der drei Holtwicker Kindergärten vor dem weissbärtigen Besucher und brachten ihm ein Ständchen. Die Kinder der Nikolaus-Grundschule sangen „Stiefel raus, morgen kommt der Nikolaus“ und nach einigen Gedichten begann die Verteilung der begehrten Nikolaustüten.

Der Nikolaus hat seine Rosendahl-Tour in Osterwick am gestrigen Sonntag fortgesetzt hat und wird am heutigen Montag in Darfeld zu Gast sein wird. | Ausführlicher Bericht dazu folgt