Abwasser-Gebühren ziehen mächtig an

Der Anstieg der Abwasser-Gebühren ist vor allem mit den Umsetzungs- und Optimierungsmaßnahmen an den Kläranlagen in Osterwick und Holtwick zu begründen.

Den massiven Preisanstieg begründet die Gemeinde Rosendahl mit mehreren Faktoren. Zum einen fallen für die Klärschlamm-/Abwasseranalysen sowie die Klärschlammverwertung und –entsorgung (260 000 Euro) höhere Kosten an, hinzu kommt das erstmalige Leasing einer Schlammentwässerungspresse (40 200 Euro). Zum anderen sind für das Jahr 2022 anteilige Kosten für die Erstellung des Generalentwässerungsplans (85 000 Euro) und für die Erstellung des Fremdwassersanierungskonzeptes (76 500 Euro) veranschlagt. Zuletzt fallen noch Kosten für die fachliche Beratung bezüglich der Optimierung der Abwasserbeseitigung (100 000 Euro) an. Wie Bürgermeister Christoph Gottheil schilderte, könne man die Kosten nach geltender Rechtsprechung nicht auf mehrere Jahre verteilen, ansonsten mache sich die Gemeinde rechtlich angreifbar.

Dass die Erhöhung bei den Rosendahlern ordentlich ins Geld geht, daraus machte der Bürgermeister kein Geheimnis. „Wir tun aber gut daran, realistisch zu bleiben, es war klar, dass ein erster Anstieg mit den großen Aufträgen auf uns zu kommt“, schilderte er. Stattdessen sehenden Auges in eine Unterdeckung zu gehen, halte er für den falschen Weg, dann wäre der finanzielle Sprung zukünftig noch höher. Immerhin würden die notwendigen umfangreichen Umsetzungs- und Optimierungsmaßnahmen an den Kläranlagen in Holtwick und Osterwick in den nächsten Jahren zu erheblichen Abschreibungen führen. Diese werden sich auch auf den Gebührenhaushalt auswirken. Letztendlich fasst es die Verwaltung in der Sitzungsvorlage so zusammen: „Mittelfristig ist ein im Vergleich zu Vorjahren noch höheres Niveau für die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren zu erwarten.“