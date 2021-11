Adventsmarkt fällt Pandemie zum Opfer

Rosendahl

Während bereits so mancher Verein oder Verband aus Sicherheitsgründen einzelne Aktionen in den Rosendahler Ortsteilen abgesagt hat, ist nun auch eine größere Veranstaltung der steigenden Infektionszahlen zum Opfer gefallen. So wird der Adventsmarkt der Kirchhof-Nachbarschaft in Osterwick nicht stattfinden. Ursprünglich war dieser für den kommenden Samstag (27. 11.) geplant. „Natürlich sind wir angesichts der langen Vorbereitung enttäuscht, aber die Vernunft geht nunmal vor. Wir wollen auf keinen Fall ein Szenario, in dem unser Adventsmarkt zum Infektionsherd wird“, begründet Mit-Organisator Philipp Mussinghoff die Absage.

Von Leon Eggemann