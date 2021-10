Alle acht Grundstücke bereits vergeben

Die Bagger sind im neuen kleinen Baugebiet an der Straße „Wiedings Stegge“ in Osterwick angerollt. Zu Beginn des neuen Jahres können sich dort acht Baufamilien auf den ersten Spatenstich für ihre eigenen vier Wände freuen.

Im neuen kleinen Baugebiet an Wiedings Stegge neben dem Friedhof in Osterwick entstehen acht Baugrundstücke. Diese sind bereits alle vergeben, wie die Kirchengemeinde als Eigentümerin des 4000 Quadratmeter großen Areals mitteilt.

Jetzt haben die Erschließungsarbeiten auf dem 4000 Quadratmeter großen Areal am nördlichen Ortsrand von Osterwick begonnen. Die Gemeinde Rosendahl hat das niederländische Straßen- und Kanalbau-Unternehmen Rouwmaat beauftragt, das Kanalsystem zu erstellen und die Baustraße herzurichten. Nachdem der Bebauungsplan Osterwick Nord rechtskräftig geworden sei, habe man mit den Arbeiten beginnen können, teilt Anne Brodkorb, zuständige Fachbereichsleiterin der Gemeinde Rosendahl, mit.

Es werde ein Trennsystem erstellt. Der Schmutzwasserkanal führe zum vorhandenen Kanal am Schoppenbusch, der das neue Baugebiet an zwei Seiten umsäumt. Das Regenwasser werde zur Wiedings Stegge abgeleitet, teilt Anne Brodkorb mit.

Das Baugebiet wird über eine Stichstraße von der Wiedings Stegge aus erschlossen. Rechts und links entstehen jeweils vier Bauplätze. Die Stichstraße, für die es noch keinen Namen gebe, habe eine Gesamtverkehrsfläche von 511 Quadratmetern. Zum Spielplatz werde eine fußläufige Verbindung geschaffen.

„Wenn das Wetter mitspielt, ist der Kanalbau Ende November abgeschlossen“, teilt Diplom-Ingenieur Christoph Wübbelt von der Gemeinde Rosendahl mit. Danach werde die Baustraße hergerichtet. Auch die Versorgungsträger könnten dann mit ihren Arbeiten beginnen. Die Nachbarn seien über alle Maßnahmen genau informiert worden. Auch wenn die Wiedings Stegge halbseitig gesperrt sei, sei die Durchfahrt zum DRK-Kindergarten Fidus weiterhin gewährleistet, betont Wübbelt.

Alle acht Baugrundstücke seien bereits vergeben, teilt Franz-Josef Nieheus, stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstandes der katholischen Gemeinde Ss. Fabian und Sebastian, mit. Denn das Areal neben dem Friedhof gehört der Kirchengemeinde und ist lange Zeit als Bolzplatz genutzt worden. Ursprünglich war es mal als Fläche für eine mögliche Erweiterung des Friedhofs vorgesehen. Aufgrund der veränderten Bestattungskultur habe die Kirche diese Pläne aufgegeben.

Die Grundstücke werden im Erbbaurecht vergeben. Die Höhe des Erbbauzinses werde noch festgelegt, teilte Niehues mit. Auf jeden Fall freue sich die Kirche darüber, dass nun acht junge Familien die Chance hätten, sich dort den Traum von ihrem Eigenheim zu erfüllen. Die Grundstücke seien nach zuvor vom Kirchenvorstand festgelegten Sozialkriterien, zum Beispiel Anzahl der Kinder, vergeben worden.

Auch Fachbereichsleiterin Anne Brodkorb betont, dass die Gemeinde froh sei, die Nachfrage nach Baugrundstücken auf diese Weise erfüllen zu können. „Innenentwicklung geht vor Außenentwicklung“, kommentierte sie mit Blick auf die Lage des neuen Baugebiets, mit dem die Wohnbebauung am Ortsrand abgerundet wird. In naher Zukunft seien in Osterwick keine weitere Flächen in Aussicht, die zur Wohnbebauung ausgewiesen werden könnten.