„Alle aus dem Karnevalsschlaf erwecken“

Holtwick

Die Festtage stehen vor der Tür. Prinzessin Carina I. und Prinz Dirk I. stoßen allerdings schon etwas verfrüht auf die anstehende Session der Karnevalsgemeinschaft Holtwick, kurz KaGeHo, an – als Einstimmung auf turbulente Feierlichkeiten. So findet zunächst am morgigen Freitag ab 20 Uhr das Menschenkicker-Turnier statt, ehe tags darauf ab 14 Uhr der große Büttnachmittag und -abend folgt. Darauf gilt es sich angemessen vorzubereiten. Ebenfalls Pflicht: Das Schreiben der gemeinsamen Festrede. Mit Ruhe vor dem Sturm hat das jedenfalls nicht viel zu tun. Im Gespräch mit AZ-Redakteur Leon Eggemann spricht das Prinzenpaar über angekündigte Stars und Sternchen, die Bedeutung des Schnapszahl-Jubiläums und eine geplante KaGeHo-Herrschaft auf Lebenszeit.