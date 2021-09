An altbewährten Bausteinen festhalten

Kaum eine Branche ist von der Pandemie so stark betroffen wie die der Kultur. Seit März 2020 finden Veranstaltungen nur mit „angezogener Handbremse“ statt. Nach wie vor gelten coronabedingte Einschränkungen und strenge Hygienevorschriften. Dabei kommt es besonders auf die Feinfühligkeit der Organisatoren an, um den Gästen dennoch ein unbeschwertes Kulturerlebnis zu bescheren. Dass dies gelingen kann, hat das Open-Air-Konzert mit Gregor Meyle am 17. Juli im Sportzentrum von Turo Darfeld in Rosendahl gezeigt (wir berichteten). „Mit immensem Personaleinsatz und dank der zahlreichen ehrenamtlichen Helfern konnten wir ein positives und hoffnungsvolles Signal setzen“, resümiert Melanie Hinske-Mehlich, die Kulturbeauftragte der Gemeinde Rosendahl, jetzt in einer Pressemitteilung.

Das Kulturprogramm der Gemeinde nimmt bis Jahresende noch einmal Fahrt auf. Unter anderem wird die Rolling-Stones-Band „Voodoo Lounge“ am 5. November in der Zweifachhalle einheizen.

Der Austausch mit dem Kulturamt und dem Corona-Krisenstab ist nach wie vor intensiv und wird auch für zukünftige Veranstaltungen und Planungen unabdingbar sein. So wurde vor kurzem nach der Sommerpause beschlossen, alle noch ausstehenden Lesungen sowie das Konzert mit „Voodoo Lounge“ stattfinden zu lassen.

Um den Teilnehmenden eine größtmögliche Sicherheit zu geben, müssen Besucher für die Lesungen mit Christiane Antons und Roland Jankowsky eine der 3G’s (genesen, geimpft, getestet) und ihre Identität mittels Ausweisdokument nachweisen. Für das Konzert mit „Voodoo Lounge“ und die Lesung mit Anne Barns gelten die 2G’s. Ungeimpfte Personen haben hierbei keinen Zutritt. Dies dient ausschließlich dem Schutz dieses Personenkreises, so die Mitteilung der Gemeinde. Das Tragen eines medizinischen Mundschutzes ist erforderlich, am Platz darf die Maske abgenommen werden. Zur Kontaktnachverfolgung sind bei allen Veranstaltungen die Luca- sowie die Corona-Warn-App des Bundes im Einsatz.

7 Zahlreiche weitere Informationen finden sich auch auf der Homepage der Gemeinde Rosendahl unter der Rubrik „Kultur“ und „Corona“. Derzeit erarbeitet das Kulturamt der Gemeinde ein neues, flexibles Kulturkonzept, welches voraussichtlich im Jahr 2022 umgesetzt werden soll. Dabei soll an den altbewährten und beliebten Bausteinen „Lesungen“, „Konzerte“ und „Kabarett/Comedy“ festgehalten werden.

Die Veranstaltungen:

1. Lesung Christiane Antons „Yasemins Kiosk“

Beginn: Dienstag (21. 9.), 20 Uhr im Forum der Sebastian-Grundschule, Einlass ab 19.30 Uhr.

Christiane Antons wird aus ihrer Bücherreihe „Yasemins Kiosk“ lesen. Protagonistinnen sind drei ungleiche Frauen, die sich durch den Fund einer Leiche im Altpapiercontainer des Kiosks auf gemeinsame Mördersuche begeben. Die in Ostwestfalen lebende Autorin arbeitet nebenberuflich seit 2008 beim Westfälischen Literaturbüro in Unna e.V. Dort führt sie unter anderem durch Lesungen und moderiert Veranstaltungen. Restkarten gibt es (solange der Vorrat reicht) für 10 Euro, die per Mail an ticket@rosendahl.de unter Angabe von Name, Anschrift und Telefonnummer angefordert werden können.

2. Event-Lesung Roland Jankowsky

Beginn: Samstag (2. 10.), 19 Uhr in der Zweifachturnhalle, Einlass ab 18 Uhr.

An diesem Abend schwebt wieder in Hauch von „Kommissar Overbeck“ durch Rosendahl. Schon während der letzten Lesung mit dem Overbeck-Schauspieler Roland Jankowsky wurden die Lachmuskeln der Gäste ordentlich trainiert. Aufgrund der bereits verkauften Tickets wurde die Veranstaltung vom Forum der Sebastian-Grundschule in die halbe Zweifachhalle und auf eine Stunde vorher verlegt. Restkarten sind auf der Homepage der Gemeinde Rosendahl (Online-Ticketservice) zum Preis von 10 Euro erhältlich.

3. Konzert „Voodoo Lounge“

Beginn: Freitag (5. 11.), 20 Uhr in der Zweifachturnhalle, Einlass ab 19 Uhr.

Dieses Event wird die letzte Konzertveranstaltung im Rahmen des Rosendahler Kulturprogramms 2020/ 2021 sein. Zu Gast sein wird Europas größte Rolling-Stones-Show. Dabei werden die Künstler den Gästen mit authentischem Sound, Outfit und einer Bühnenshow, die nur vom Original zu toppen wäre, ordentlich einheizen. Der Abend findet unter dem Motto: „It’s only Rock’n’Roll, but we like it!“ statt. Karten sind zum Preis von 22 Euro beim Online-Ticketservice der Gemeinde erhältlich.

4. Kulinarische Lesung mit Anne Barns

Beginn: Dienstag (30. 11.), 20 Uhr im Forum der Sebastian-Grundschule, Einlass ab 19.30 Uhr.

Anne Barns richtiger Name lautet Andrea Russo. Unter diesem Namen hat sie bereits zahlreiche Kinderbücher veröffentlicht. Um auch ihre weiteren Hobbys „Kochen und Backen“ in leidenschaftliche Bücher zu verpacken, kreierte sie das Pseudonym Anne Barns. Die Heldinnen dieser Bücherreihen schickt sie nach Juist, Rügen und andere schöne Inseln. Der Duft des Meeres, gespickt mit kulinarischen Köstlichkeiten, machen ihre Inselromane zu einem zuckersüßen Lesevergnügen. Wie gewohnt wird diese letzte Veranstaltung als „Weihnachtslesung“ durchgeführt. Die Gäste werden von der Autorin mit kleinen weihnachtlichen Köstlichkeiten verwöhnt und entspannt in die besinnliche Adventszeit entlassen. Restkarten gibt es (solange der Vorrat reicht) zum Preis von 10 Euro, die per Mail an ticket@rosendahl.de unter Angabe von Name, Anschrift und Telefonnummer angefordert werden können.