„Anreise nach Dülmen unzumutbar“

Als nicht hinnehmbar empfinden die ortsansässigen Autohändler, dass die Kfz-Zulassungsstelle in Coesfeld Ende des Jahres ihre Pforten schließt. In der Konsequenz werden die Wege zur Zulassungsstelle gerade aus dem nördlichen Kreis Coesfeld in Zukunft erheblich länger. Denn ab Januar 2023 müssen Händler und Privatleute die Einrichtung in Dülmen im Süden des Kreisgebiets ansteuern.

Geschäftsmann Joachim Blakert vom gleichnamigen Autohaus in Osterwick fragt sich, wie er dem Kunden den höheren Aufwand berechnen soll, mal unabhängig vom hohen Zeitaufwand. Blakert verfügt über keinen Zulassungsdienst und muss sich selbst auf den Weg machen, wie auch die meisten der übrigen ortsansässigen Händler.

Auch der Kohlendioxid-Ausstoß für diese erheblich verlängerten Fahrten zur Zulassungsstelle seien vom Kreis Coesfeld nicht bedacht worden. Auf der einen Seite wolle man eine digitale Verwaltung; auf der anderen Seite sei es nicht möglich, dass ein Händler oder auch Privatmann sein Auto online anmelden könne. Die Zulassungskosten für den Endverbraucher würden in jedem Fall teurer, sagt Blakert. „Und das bei der aktuellen Inflation“, fügt er hinzu. Für Blakert ist es unerklärlich, dass keine Alternative zu den längeren Anfahrtzeiten angeboten wird. Für ihn wäre eine Online-Zulassung eine echte Alternative.

Sven Hirtz, Geschäftsführer vom Autohaus Hallekamp in Holtwick, rechnet vor, dass er für eine Fahrt zur Zulassungsstelle und zurück vier Stunden mit dem Auto benötigt. „Das ist eine Katastrophe. Das ist nicht zu Ende gedacht“, kommentiert er. Immerhin verfüge Holtwick über einen Bahnhaltepunkt. Mit dem Zug wäre er für eine Strecke 27 Minuten unterwegs. Dennoch müsste er gegebenenfalls für die Reise nach Dülmen eine 450-Euro-Kraft einsetzen. Vielleicht könne man sich auch mit anderen Händlern zusammentun, um den zeitlichen und finanziellen Aufwand zu verringern. „Die Kunden dürfen durch die neue Regelung auf keinen Fall Nachteile haben“, meint Hirtz.

Alfons Sicking vom gleichnamigen Kfz-Betrieb in Osterwick bezeichnet die neue Anfahrt zur Zulassungsstelle in Dülmen als „Marathon“. „Das ist nicht zu verantworten“, sagt er und fügt hinzu: „Alle reden vom Klima, und dann wird sinnlos Sprit verjuckelt. Das ist ein Wahnsinn.“ Die Anreise nach Dülmen sei unzumutbar. Coesfeld sei doch schließlich eine Kreisstadt, in der eine Kfz-Zulassungsstelle unabdingbar sei. Sicking fragt sich nach dem Nutzen, wenn die Zulassungsstelle in Coesfeld geschlossen wird. „Damit spart man doch keine Arbeitsplätze ein“, kommentiert er. „Das werden sich die Leute nicht gefallen lassen“, blickt Sicking in die Zukunft. „In Dülmen gibt es ein Chaos“, vermutet er. Auch aus verkehrlichen Gründen hält er die neue Regelung nicht für tragbar.

Die Händler hoffen nun auf Schützenhilfe aus der Politik und von der Kraftfahrzeug-Innung. Denn sie wollen sich nicht - auch im Sinne ihrer Kunden - mit der neuen Regelung abfinden.