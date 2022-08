Ansgar Heidemann gewinnt Königsduell

Besser hätte der Auftakt zum Schützenfest im Brock nicht starten können. Nach zweijähriger pandemiebedingter Zwangspause verfolgten die vielen Zuschauer bei herrlichstem Wetter das Spektakel auf dem Heidbrink. Zahlreiche kleine Zelte und Sonnenschirme boten Platz im Schatten und nach all den vielen Vorbereitungen zeigte sich der 1. Vorsitzende Johannes Schulenkorf erleichtert. „Wir können wieder Schützenfest feiern“, strahlte er mit der Sonne um die Wette und beobachtete gespannt, wer zum Jubiläumsschützenfest den Vogel von der Stange holte.

„Ich hätte gerne auch Ohrstöpsel. Bin heute wohl länger hier“, kündigte Thronanwärter Ansgar Heidemann vorab sein Vorhaben beim Schießmeister Jörg Sundrum an, womit er durchaus recht behalten sollte. Anfangs reihten sich viele Mitglieder beim Schießen ein, darunter auch die ersten Frauen, die seit diesem Jahr um den Titel mitwerben können. Nach und nach minimierte sich die Anzahl der finalen Anwärter unter dem Schießstand, der auch allen Schützen bei den hohen Temperaturen Schatten spenden sollte.

Ein spannendes Duell boten dabei die letzten Schützen Ansgar Heidemann und Andreas Schulenkorf, der bereits im Jahr 2018 König war. Innerhalb von einer Stunde konnte Ansgar Heidemann sich jedoch mit dem finalen 204. Schuss um 15.30 Uhr durchsetzen, wie die Schützen in einem Bericht informieren. Musikalisch wurde das Geschehen von der Holtwicker Musikkapelle stimmungsvoll unterstützt. Der neue König aus dem Brock ernannte Lena Südfeld zu seiner Königin. Als Throngefolge wurden die Ehrenpaare Joke Thies mit Marco Höink (König von 2019) und Carina Kampschroer mit Dirk Backensfeld auserwählt. Unter dem Jubel aller Beteiligten konnte sich das neue Königspaar hochleben lassen. In ausgelassener Feierstimmung wurde der neue Thron ausgiebig bis in die Morgenstunden gefeiert.

Und die Schützen haben nicht nur einen neuen König. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens, das an diesem Wochenende nachgeholt wurde, fand am gestrigen Sonntagnachmittag auch ein Kaiserschießen statt. Den Titel des Kaisers hat Manfred Heidemann errungen. Kaiserin wurde Gundula Lanvermann.

Ein weiterer Bericht zum Kaiserschießen folgt.