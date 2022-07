Auch beruflich will er hoch hinaus

Seitdem er fünf Jahre alt ist, ist es die größte Leidenschaft von Martin Münster: der Modellflug. So ganz aus heiterem Himmel kam diese Leidenschaft allerdings nicht, denn sein Opa Friedrich war schon Modellflieger und sein Vater Siegfried auch. „Wir sind die Fliegerfamilie Münster seit drei Generationen“, klinkt sich Vater Siegfried nicht ohne Stolz ein. Trotz Corona-Zwangspause, in denen Martin seine Flugzeuge nicht öffentlich fliegen lassen konnte, ist die Zeit im Hause Münster nicht stehen geblieben und das Hobby wurde deswegen nicht ad acta gelegt – im Gegenteil.

„Martin betreibt seine eigene Webseite, er fliegt als Testpilot Modellflieger für verschiedenen Firmen und er hatte schon den einen oder anderen Fernsehauftritt“, berichtet Vater Siegfried. Daran erinnern sich Vater und Sohn gern: Im März 2014 stellte der damals siebenjährige Martin sein Hobby in der „Sendung mit der Maus“ vor, im September 2014 war er bei Stefan Raab zu Gast in „TV Total“ und 2016 besuchte er Kai Pflaume in der Sendung „Klein gegen Groß“.

Manchmal kam sogar die Fernsehprominenz ins kleine Rosendahl, erinnern sich beide. Mit Kai Pflaume und seinem Fernsehteam gingen sie damals in die nächste Imbissbude. „Da war dann richtig was los“, ergänzt Martin Münster lachend.

Corona hat jedoch fast alle Wettbewerbe und Events, bei denen der 15-Jährige mit seinen Fliegern auftritt, seit zwei Jahren aus seinem Kalender vertrieben. „2021 waren es ganze zwei Flugtage. In diesem Jahr stehen schon 28 Events im Kalender“, freut sich der Deutscher Vizemeister im Indoor-Kunstflug, dass es endlich wieder losgeht.

Im Rahmen der Möglichkeiten hat Martin in dieser Zeit auch den Nachwuchs im Modellfliegen in den Vereinen unterstützt, auch beim MFC Holtwick. Immer noch sind es weitgehend Jungs, die sich für dieses Hobby interessieren. „Die meisten fangen mit zwölf bis 14 Jahren damit an“, erklärt Martin. „Er selbst konnte es von Anfang an. Wir brauchten ihm gar nicht viel zeigen. Am 1. Mai 2012 hat er zum ersten Mal ein richtiges Modellflugzeug geflogen, das er kurz zuvor zum Geburtstag geschenkt bekommen hat. Vorher hatte er nur Spielzeugflugzeuge, die waren aber immer schnell kaputt“, ergänzt sein Vater grinsend.

Martin hat immer wieder am Simulator geübt – auch in den vergangenen beiden Jahren, als die Hallen geschlossen waren und er nur im Garten der Familie üben konnte. In seinem heimischen Fliegerraum befinden sich rund 35 Modellflugzeuge. Einige stammen noch von seinem verstorbenen Opa Fritz. Trotz ihres stolzen Alters seien aber alle Flugzeuge noch flugbereit, versichern Vater und Sohn. Manche haben eine Spannweite bis zu 2,70 Meter und wieder andere haben sogar einen Elektromotor.

Auch hauptberuflich läuft es bei Martin in diese Richtung: Nach den Sommerferien besucht er die zehnte Klasse auf der Paulus-van-Husen-Schule in Osterwick, danach möchte er Fachabitur machen und möchte anschließend – wie könnte es auch anders sein – Fluggerätemechaniker werden.

Doch bis dahin betreibt er weiterhin die Modellfliegerei als Hobby. „Es erfordert hohe Konzentration, motorische Fähigkeiten, technisches und elektronisches Verständnis und eine verlässliche Wetter-App, denn danach wähle ich aus, welches Flugzeug ich zum Wettbewerb oder zum Flugtag mitnehme“, fasst Martin noch einmal den Reiz und die Herausforderungen seines schönen Hobbys zusammen. | www.martin-muenster.de