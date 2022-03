Auf dem Weg zum nächsten Meilenstein

Darfeld

Mit einem Mammut-Marathon über 100 Kilometer hat er bereits im vergangenen Jahr auf sich aufmerksam gemacht. Nun jagt der Darfelder René Voss einen weiteren Superlativ. Bei seinem nächsten Lauf, der am kommenden Samstag (26. 3.) stattfindet, will er noch eine Schippe drauflegen und 100 Meilen – umgerechnet 160 Kilometer – in den Asphalt brennen. Verbinden möchte er sein Vorhaben mit einem Spendenaufruf. Im Gespräch mit AZ-Redaktionsmitglied Leon Eggemann spricht der 33-Jährige über seine neue Herausforderung, die immensen Vorbereitung der vergangenen Wochen und die Erfahrungen vom 100-Kilometer-Lauf, die ihm dabei helfen sollen, auch die 160 Kilometer abzureißen.