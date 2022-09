Auf der Suche nach dem eigenen Schatz

Heute sind Sie in Rosendahl zu Besuch. Sie waren ja schon einige Male hier!

Christoph Tiemann: Oh ja, mit dem Theater ex libris waren wir sogar schon drei Mal in Rosendahl. 2019 waren wir mit unserem Live-Hörspiel „Charles Dickens’ Weihnachtsgeschichte“ zu Gast, „Sherlock Holmes“ musste im letzten Jahr leider pandemiebedingt ausfallen. Aber im Mai konnten wir zwei Grundschulen mit Krimi-Geschichten für junge Detektive besuchen.

Jetzt treten Sie im Sitzungssaal des Rathauses auf. Das ist ja keine gewöhnliche Lokalität, oder...?

Tiemann: Das praktische an unseren Inszenierungen ist, dass sie durch den unkomplizierten Aufbau an ganz unterschiedlichen Orten möglich sind. Wir brauchen eine Bühne, eine gute Tontechnik – dann können wir fast überall spielen.

Sie scheinen ja recht flexibel zu sein. An welche Orte hat es Sie denn schon so verschlagen?

Tiemann: Wir sind natürlich oft in Theater- und Konzertsälen aufgetreten, aber auch in Museen, Planetarien, Kirchen oder auf Schlössern und sogar auf Burgen haben wir schon gespielt.

Sie bringen ein Live-Hörspiel mit. Für die neuen Besucher: Was kann man sich darunter vorstellen?

Tiemann: Fünf Schauspielerinnen und Schauspieler präsentieren eine Geschichte, in der 30 verschiedene Figuren auftauchen. Das bedarf schon einer gewissen „Stimm-Akrobatik“. Dabei zuzusehen ist für das Publikum immer ein großer Spaß. Das Publikum kann sich aussuchen, ob es die Augen schließen und die Geschichte vor dem geistigen Auge entstehen lassen möchte – oder doch lieber dabei zusehen möchte, mit wie viel Körpereinsatz die Sprecher von der einen in die andere Rolle springen. Unser Live-Musiker sorgt während des gesamten Abends für die passende Stimmung in allen Szenen. Das ist schon ein emotionaler Brandbeschleuniger. Wenn in einer unheimlichen Szene die Musik einstimmt, dann ist es gleich doppelt so gruselig.

Worauf können sich die Besucher von „Die Schatzinsel“ am heutigen Abend freuen?

Tiemann: „Die Schatzinsel“ ist zurecht ein Klassiker, ein echtes Abenteuer. Und es ist richtig spannend, denn die Piraten, die bei uns auftreten – und so viel sei verraten –, haben mit dem süßen Käpt’n Sharky nun wirklich nichts mehr gemein...

Das hört sich ziemlich abenteuerlich an. Apropos Abenteuer: Welchen Namen hätten Sie eigentlich, wenn Sie ein Seeräuber wären?

Tiemann: Bei Piratennamen zählt ja meist das Äußere. Wegen meiner großen Grübchen würde ich wohl oder übel „Dimple Jack“ heißen.

Verraten Sie uns doch mal einen Tipp: Was braucht man, um einen Schatz zu finden?

Tiemann: Ein spannendes Buch oder Hörspiel und eine gemütliche Ecke. Sich ganz in eine Geschichte zu vertiefen – das ist ein unglaublicher Schatz.