Auf Herbergssuche im Kirchenschiff

Rosendahl

Maria und Josef machen sich auf den Weg durch das gesamte Kirchenschiff. Die beiden Hirten, die mit ihrem Schaf auf den Altarstufen sitzen, klopfen mit ihrem großen Wanderstab auf den Boden und sogleich treffen Maria und Josef auf den ersten Wirt. Der weist sie temperamentvoll und bestimmt ab. „Ho, Ho, Ho – zieht weiter,“ ruft er ihnen zu. Aufregend sind die Vorbereitungen für die Krippenfeier in der Osterwicker Kirche nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern, die zur Unterstützung bei der Generalprobe mitkommen. Mit Kostümen und Requisiten stehen sie an diesem Mittag in der Kirche – genauso wie heute Nachmittag, wenn die Kinder das Krippenspiel vor der versammelten Gemeinde um 14.30 Uhr aufführen.

Von Marlies Prost