Auf keinen Fall in den Seilen hängen

Rosendahl

In den Seilen hängen die Organisatoren und Vertreter von „Sport im Park“ im Osterwicker Dorfpark – allerdings nicht sprichwörtlich, sondern nur für ein Foto, versteht sich. Erschöpft oder völlig ermattet sein meint diese Redewendung – und genau dem will das Sportangebot den Kampf ansagen. Das kostenfreie Programm, das jedem offen steht, startet am kommenden Montag (27. 6.) in Darfeld. Jeweils für zwei Wochen wird dann in einem der drei Ortsteile unter freiem Himmel Sport getrieben.

Von Leon Seyock