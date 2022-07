Auf Lanzarote sprudelt die Kreativität

Wer auf dem Weg von Darfeld in Richtung Schöppingen unterwegs ist, der fährt in der Bauerschaft Rockel an einem ganz besonderen Anwesen vorbei. Die zahlreichen Skulpturen im Vorgarten des Grundstücks lassen bereits erahnen, dass hier ein kreativer Kopf seiner Arbeit nachgeht. „Herzlich willkommen“, sagt Erika Post freundlich und öffnet das große Schiebetor, hinter dem sich ihre eigene Werkstatt verbirgt. Der Geruch von frisch angerührtem Gips liegt in der Luft, auf einem großen Tisch liegen mehrere Formen aus Silikon. Die 63-Jährige dreht eine der Formen um – heraus fällt eine Form aus Gips von einem Salamander. Diese Form wiederum kann dann mit Ton gefüllt werden – denn das Töpfern ist die größte Leidenschaft von Erika Post. Und diese ist so groß, dass die Darfelderin ihren eigenen Verlag „Rockelmedia“ gegründet und bereits das dritte Buch über dieses Hobby veröffentlicht hat.

Die Künstlerin Erika Post gründete den Verlag „Rockelmedia“ – angelehnt an ihren Wohnort – und brachte bereits drei Bücher über das Töpfern heraus. Diese erfreuen sich großer Resonanz. In ihrer eigenen Werkstatt töpfert Erika Post nicht nur Figuren wie Geckos, Muscheln oder Luftballons, sondern stellt auch die Formen dafür selbst aus Gips her.

Erika Post legt die Salamander-Form beiseite und setzt sich an einen Tisch. „Eigentlich“, beginnt sie zu erzählen, „ist die Idee, einen eigenen Verlag zu gründen, auf Lanzarote entstanden.“ In jedem Winter von Dezember bis März überwintert Post mit ihrem Ehemann dort – der Kälte hierzulande wegen. „Mein Mann ist dort viel mit seinem Fischerboot unterwegs, und da ich dort keine Werkstatt zum Arbeiten habe, suchte ich Beschäftigung.“ So hat sie die Fotografie für sich entdeckt und streifte durch die Landschaft, um kleine Insekten und Blumen vor die Linse zu nehmen. Wofür sie diese Fotos verwenden wollte, war zunächst noch nicht klar, bis ihr ein Geistesblitz kam: Durch ihr Studium und die Zeit als Dozentin hat sie viel über die Kunst gelernt, das Handwerk im Töpfern verfolgt sie seit vielen Jahren und Motive hatte sie mit ihrer Kamera eingefangen. „Also dachte ich mir, warum nicht alles zusammenfassen?“

Noch auf Lanzarote begann sie, ihr erstes Buch zu schreiben, in dem sie ihr Wissen weitergibt. Schritt für Schritt erklärt sie darin das Kunsthandwerk des Töpferns und leitet mit detaillierten Bildern und Texten Hobbytöpferer an, verschiedene Dinge aus Ton anzufertigen.

Mit viel Zuspruch und Rückendeckung aus verschiedensten Reihen habe es ihr „doppelt so viel Spaß“ gemacht, an ihrem ersten Buch mit dem Titel „Natürlich Töpfern – Insektenhotels, Nistkästen, Futterhäuschen“ zu arbeiten. Ende 2019 war es, als sie dann ihren eigenen Verlag „Rockelmedia“ – angelehnt an ihren Wohnort – veröffentlicht hat.

Viel positive Resonanz habe sie daraufhin erfahren, „es gibt nur ganz wenige Autorinnen in diesem Bereich“, weiß die Künstlerin, die bislang häufig bei unterschiedlichen Ausstellungen mit Skulpturen unterwegs war. „Da stand ich immer in der ersten Reihe. Mit den Büchern trete ich in die zweite Reihe zurück und bringe Interessierten das Töpfern nahe“, sagt Post und lächelt.

Mit der Veröffentlichung des ersten Buches kam der Stein allerdings erst so richtig ins Rollen. „Drei Wochen später hatte ich die ersten Anfragen nach Formen, in die man den Ton gießen kann.“ Kurzerhand hat sie begonnen, diese aus Gips selbst herzustellen und zu verkaufen. „Heute werden zum Beispiel noch zwei Tonnen Gips geliefert“, sagt Post und deutet auf eine Ecke in ihrer Werkstatt, in der noch gut ein halbes Dutzend Säcke liegt. Ballons, Schnecken, Muscheln und eben auch Salamander – nicht nur das Repertoire, auch der Arbeitsaufwand und das Interesse an den Eindrückformen sei groß.

„So war also die Idee geboren, ein neues Buch herauszubringen, in dem es um die Formen an sich geht“, sagt Erika Post und blättert durch das über 200 Seiten dicke Werk. Unter anderem ist darin erklärt, wie Gipsformen für Obst und Gemüse angefertigt werden. „Da brenne ich einfach für“, freut sie sich. Auch eine Gastautorin hat jüngst ein Buch im „Rockelmedia-Verlag“ herausgebracht: Rina Chinow, eine „Influencerin“ in diesem Gebiet, wie Erika Post erzählt.

In ihrer Werkstatt geht es „hart auf hart“, jede Menge Arbeit hat die Darfelderin mit Buchversand, Anfertigung der Gipsformen und dem Töpfern. Im Dezember soll es dann aber wieder nach Lanzarote gehen. Wie möchte sie sich dann die Zeit vertreiben? „Genau weiß ich es noch nicht. Aber vielleicht lasse ich die Arbeit einfach mal Arbeit sein“, grinst sie.