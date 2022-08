„Augenmerk gilt nun wieder dem Sport“

Bester Beweis dafür: Das riesige Festzelt auf dem kleinen Rasenplatz direkt an der Sudentenstraße, quasi das Sinnbild der Festwoche, ist seit Montag abtransportiert worden. Der letzte Akt nach einer Woche, die wohl der gesamte Ort nachhaltig und positiv in Erinnerung bleiben wird. „Das Jubiläum war mit einigen Anstrengungen und sehr viel Organisationsarbeit verbunden. Wenn man daran denkt, dass wir eine Woche lang einen ganzen Ort und alle Altersgruppen zusammengebracht haben, hat sich diese Mühe aber in jedem Falle gelohnt“, ist Kortüm überzeugt. Er hoffe darauf, dass die Feierlichkeiten auch so manche positive Nachwirkungen mit sich bringen. „Vielleicht haben sie dazu beigetragen, dass sich künftig weiterhin viele Darfelder auf unserer Anlage tummeln und dem Sportverein noch enger verbunden bleiben als noch zuvor.“

Blickt man auf sämtliche Highlights der Festwoche, scheint das nicht ausgeschlossen. So war nicht nur der Familientag sowie der Sommer-Biathlon äußerst gut besucht, auch beim Comedy-Abend war das Festzelt brechend voll. „Mit 600 bis 700 Besuchern war der Jahrhundertball ebenfalls super besucht“, ergänzt der 1. Vorsitzende, der zusätzlich noch der Bürgerstiftung Rosendahl seinen Dank für die Mitfinanzierung des Familientages aussprach. Gleiches gelte für sämtliche Darfelder Institutionen, die den Sportverein in diesen besonderen Tagen unterstützt hatten, etwa die beiden hiesigen Kitas sowie die Grundschule und die OGS.

Was die restlichen vier Monate des Jubiläumsjahres angeht, steht vor allem ein Projekt maßgeblich im Fokus: Die Fertigstellung des Dorfgemeinschaftshauses. „Wir wollen Mitte bis Ende September damit beginnen, die Außenanlage um das Gebäude herum zu gestalten“, kündigt Kortüm an. Neben den Arbeiten an Grün- und Pflasterflächen sollen dabei Tribünenstufen mit Holzbänken für den anliegenden Kunstrasenplatz entstehen. Hier hofft der Verein wieder auf das tatkräftige Engagement seiner Ehrenamtlichen.

Während Turo das Drumherum gestaltet, geht es auch im Dorfgemeinschaftshaus stetig voran. „Die Fliesenarbeiten sind derzeit im vollen Gange und werden Mitte September wohl fertiggestellt. Dann folgt der weitere Innenausbau“, informiert der Darfelder. Er hofft darauf, dass das Großprojekt, das neben einem Gymnastikraum und einer generationsübergreifenden Versammlungsstätte mehrere Umkleideräume bietet, noch in diesem Jahr fertiggestellt und offiziell eingeweiht wird – „angesichts des Jubiläumsjahres wäre das natürlich der perfekte Zeitpunkt.“ Es wäre der optimale Abschluss eines Jahres, das ohne jeden Zweifel in die Geschichtsbücher von Turo Darfeld eingehen wird.