Aus dem Leben eines Kontrabassisten

Da kann man sich schon mal die Ohren zuhalten: Für sein neustes Stück am Bahnhof Darfeld hat Stephan Schumacher (r.) ein paar Töne am Kontrabass gelernt. So ganz überzeugt scheint Regisseur Christoph Gottschalch aber noch nicht zu sein. Aktuell ist das Duo mitten in den Vorbereitungen.

Foto: Foto: Leon Eggemann