Aus Nordafrika ins Dorf Münsterland

So kommt es, dass Petra Rüthemann sich nicht mehr ausschließlich auf den hiesigen Markt verlässt, auf dem es einfach zu wenige Menschen gibt, die ihr berufliches Glück als Servicekraft oder Koch suchen und nicht an die Universität gehen, um BWL zu studieren. Eine Lösung musste her: „Während Corona haben wir überlegt, was wir als Arbeitgeber tun könnten.“ Der entscheidende Hinweis kam aus einem anderen Hotel der Unternehmensgruppe. Dort arbeiten Auszubildende aus Marokko – und seit kurzem gibt es auch marokkanische Auszubildende im Dorf Münsterland.

Insgesamt vier junge Männer und eine Frau sind aus Nordafrika in die Region gekommen, um sich als Hotelfachleute und als Koch ausbilden zu lassen. „Ich habe das mit der Möglichkeit der Ausbildung in Deutschland im Internet gesehen und mich dann entschieden, Deutsch zu lernen“, sagt Mehdi Elayouti, der aus der marokkanischen Millionenstadt Casablanca kommt. Zuvor war er in Marokko auf seine Reise in die Bundesrepublik vorbereitet worden – und das trägt hörbare Früchte. Sein Deutsch ist auf einem sehr guten Niveau, wenn man sich vor Augen hält, dass er sich gerade in seinem ersten Ausbildungsjahr befindet. „Die Chancen hier sind größer als in Marokko“, ergänzt Ayoub Lamsayeh. „Dort ist es schwer, einen Job zu finden.“ Seine Schwester wohnt bereits in Deutschland und gab ihm den Hinweis, dass Fachkräfte gesucht werden. „Ich habe mich dazu entschieden, dass Deutschland meine Zukunft wird“, fügt der 24-Jährige hinzu.

Eine Win-Win-Situation? Für Petra Rüthemann ist das eine klare Sache. Sie ist begeistert von den jungen Menschen, die sich im Sehnsuchtsort Deutschland eine Zukunft aufbauen wollen – dort, wo sie gebraucht und gefördert werden. In ihrer alten Heimat haben sie bereits Ausbildungen absolviert, doch die seien größtenteils theoretisch. Ganz anders als in Deutschland, das im Ausland für sein Ausbildungssystem beneidet wird.

In den drei Jahren der Ausbildung im Dorf Münsterland erfolgt ein Durchlauf des gesamten Hauses. Für den Kontakt mit den Kunden, beispielsweise an der Rezeption, müssen die Lehrlinge noch an ihrem Deutsch feilen, so die Personalleiterin. Das passiert derzeit in der Berufsschule. Dreimal in zwei Wochen fahren sie dafür nach Ahaus. „Die Rückmeldungen sind sehr gut“, freut sich Petra Rüthemann. Es werde Rücksicht darauf genommen, dass sie keine Muttersprachler seien – aber das funktioniere alles. „Es gefällt uns hier sehr gut, die Leute sind nett und helfen uns“, berichtet Mehdi Elayouti, der mit seinen Mitstreitern derzeit in einigen Appartements im Dorf Münsterland untergebracht ist. Das aber soll nur eine Übergangslösung sein, Petra Rüthemann sucht händeringend nach Alternativen.

Für junge Menschen wie die drei Marokkaner steht die Heinrich-Heine-Akademie unterstützend zur Seite (siehe Infobox). Sie werden in ihrem Heimatland nicht nur auf das Leben in Deutschland vorbereitet, sondern auch vor Ort betreut. „Da ist ein wahnsinniger Ballon dahinter“, gibt Petra Rüthemann zu bedenken. Ganz wichtig: „Die Bewerber müssen wollen“, betont die Personalchefin.

Und das tun sie, denn für die jungen Frauen und Männer ist Deutschland die Chance ihres Lebens. Rüthemann hat unterdessen grünes Licht gegeben für eine Fortsetzung der Personalakquise im kommenden Jahr.