Ausgebesserte Wege für Auto und Rad

Nicht nur für die landwirtschaftliche Infrastruktur und für Anlieger spielen Wege im Außenbereich eine wichtige Rolle. „Gute Wirtschaftswege sind auch für die Naherholung wichtig“, weiß Anne Brodkorb, Leiterin des Fachbereichs Planen und Bauen. Denn viele Radfahrer und Spaziergänger würden die Wege nutzen, die die Gemeinde in diesen Tagen saniert.

Zwei Wirtschaftswege im Außenbereich von Osterwick werden in diesen Tagen saniert. Beide Wegstrecken erhalten neue Asphalt-Decken. Anne Brodkorb (Leiterin des Fachbereichs Planen und Bauen) und Dipl.-Ing. Christoph Wübbelt (r.) verschaffen sich einen Überblick.

Konkret geht es dabei um das Verbindungsstück zwischen der L 555 und der K 32 (Südesch) in der Bauerschaft Midlich sowie um den Helleweg, der die Baumberger Straße mit der L 555 verbindet. Risse, Unebenheiten und Absackungen hätten die 950 beziehungsweise 850 Meter langen Wege aufgewiesen, wie Dipl.-Ing. Christoph Wübbelt von der Gemeinde erläutert. Arbeiter der Firma Gieseke aus Rheine haben deshalb in den vergangenen Tagen eine im Schnitt 15 Zentimeter dicke Tragdeckschicht auf den vorhandenen Weg aufgetragen. Auf diese wiederum wurde gestern eine Asphalt-Beton-Decke aufgebracht, die rund vier Zentimeter dick ist. Damit wurden am gestrigen Montag die Asphalt-Arbeiten auf beiden Wegstrecken abgeschlossen.

Ab morgen sollen nun die Banketten hergerichtet werden, „diese werden 15 Zentimeter hoch und 50 Zentimeter breit mit Schotter aufgefüllt“, so Wübbelt. Die Oberfläche wird abschließend mit einer Mutterboden-Schotter-Schicht versehen, „damit es schön grün wird.“ Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 156 000 Euro. In wenigen Tagen kann also auf den glatten und frisch sanierten Wegen wieder problemlos geradelt, spaziert oder geskatet werden.