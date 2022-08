Autobahnleben nimmt wieder Fahrt auf

Seit Februar bietet sie wieder regelmäßig ihre Stoffe in der ganzen Bundesrepublik an. Am kommenden Samstag veranstaltet Kristin Franke ihren mittlerweile dritten Stoffmarkt in Darfeld.

Dieses Autobahnleben hat nun wieder Fahrt aufgenommen. „Es ist endgültig Normalität eingekehrt“, atmet Kristin Franke auf. Kamen sie noch vor der Pandemie auf circa 84 Termine pro Jahr nähern sie sich nun langsam aber sicher wieder dieser magischen 80er-Grenze. Das bedeutet gleichzeitig: Das Paar hat ab dem letzten August-Wochenende bis in den November hinein ein straffes Programm vor sich. „Von Kassel geht es über Rostock nach Kiel und dann weiter nach Kaiserslautern bis Leipzig“, zählt Müller nur eine Handvoll Städte auf, in der sie in der nächsten Zeit ihre Waren ausstellen werden. Im Frühjahr war man unter anderem bereits in Münster, Kassel, Ulm und Soest unterwegs. „Es war wirklich schön, endlich wieder unser gewohntes Programm durchzuziehen. Dann brach der Ukraine-Krieg aus“, berichtet Franke. Und der hatte auch deutlich spürbare Auswirkungen auf die Aussteller-Branche. „Die Spritpreise sind in die Höhe geschossen. Viele potenzielle Besucher und Käufer von außerhalb haben nicht mehr die Fahrt zu den Märkten auf sich genommen. Dazu ist auch das Kaufverhalten deutlich zurückgegangen“, erzählt Müller.

Nichtsdestotrotz: Zahlreiche Stammkunden hielten dem Paar die Treue. Auch aus Rosendahl. „Wenn wir mal nicht unterwegs sind, kann man nach Terminabsprache unser Lager besuchen. Dieses Angebot wurde schon einige Male in Anspruch genommen“, erklärt Franke. Ohnehin dürfte die gelernte Industriemeisterin für Textilwirtschaft für so manchen Darfelder, Holtwicker und Osterwicker ein Begriff sein. Schließlich hat sie in den vergangenen beiden Jahren jeweils einen Stoffmarkt auf die Beine gestellt. „Am Wochenende werden wir in die dritte Runde gehen“, kündigt Franke an. Eröffnet wird die neue Auflage des Darfelder Stoffmarktes am Samstag (20. 8.). In der Zeit von 11 bis 16 Uhr haben Besucher an elf Ständen an der Höpinger Straße 12 die Gelegenheit, in die bunte Vielfalt der Stoff-Waren einzutauchen. „Es wird alles abgedeckt, was das Näh-Herz begehrt“, ist die gebürtige Sylterin überzeugt. Neben ihrem Bekleidungsstoff für Kinder und Erwachsene erweitern zwei holländische Freunde das Angebot vor Ort. So gehören wetterfeste Kleidung, Softshell, Jeans und Leinen gehören zum Repertoire von Geert-Jan van Niftrik. Kenneth Wildenberg bietet unter anderem Dekostoffe für Kissen, Taschen, Beutel und vieles mehr an.

„Wir hoffen auf neue Gesichter und Wiederholungstäter“, lächelt Franke. Sie habe ohnehin festgestellt, dass viele in Zeiten der Pandemie das Nähen als Hobby für sich entdeckt haben. „Wer sich also mit dem passenden Material eindecken will, ist bei uns genau richtig.“