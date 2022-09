Bahnhof erstrahlt im gemütlichen Licht

Darfeld

Am nächsten Wochenende veranstaltet der Förderverein Generationenpark wieder sein Herbstfest. Der Generationenpark Bahnhof Darfeld selbst wird dabei wie bereits im vergangenen Jahr durch die Beleuchtung von Werner Bertels stimmungsvoll in Szene gesetzt. So soll der Generationenpark am Samstag, den 1. Oktober, ab 18 Uhr sowohl musikalisch als auch lichttechnisch zu einem Anlaufpunkt für einen gemütlichen Abend werden. Damit das so wird, ist auch für Musik gesorgt. Die „Freunde der Blasmusik“ aus Legden, deren musikalisches Repertoire von weit über 100 Märschen, Polkas und Walzern auf der böhmischen Blasmusik basiert, sind zu Gast. Wobei einige Stücke von einem Gesangsduo aus den eigenen Reihen aufgewertet werden, wie schon verraten wurde.

Von Martina Hegemann