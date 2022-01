Baufortschritt auch im Winter

Bereits seit einer Woche rollt am Mühlenkamp in Darfeld schwere Gerätschaft. Dort wird derzeit die Brücke im Bereich der Vechte erneuert. Die Gemeinde geht davon aus, dass die Straße noch für knapp zwei Monate bis zum Abschluss der Baumaßnahme gesperrt bleibt. Doch nicht nur am Mühlenweg sollen die Arbeiten stetig voran gehen. Auch am Dorfgemeinschaftshaus werden weiterhin Fortschritte gemacht – bereits im vergangenen Oktober wurde das Richtfest gefeiert. „Nun werden in der kommenden Woche die Fenster eingesetzt“, verrät Anne Brodkorb, Leiterin des Fachbereichs Planen und Bauen. Damit befinde man sich beim Zeitmanagement voll im Soll. Schließlich soll das Dorfgemeinschaftshaus noch in diesem Jahr – passend zum 100-jährigen Jubiläum von Turo Darfeld – eingeweiht werden.

Ebenfalls laufen in Osterwick Baumaßnahmen weiter, auch wenn es besonders in den Wintermonaten rund um das Thema Bauen eher still werde, wie Brodkorb einräumt. So werden derzeit am künftigen Sebastianweg – also der ehemaligen Friedhofserweiterungsfläche am Schoppenbusch – die Versorgungsleitungen verlegt. Die Baustraße war bereits Ende des vergangenen Jahres gezogen worden, nach Abschluss der Arbeiten sollen dort acht Grundstücke entstehen.

Apropos Wohnraum: Dieser soll auch auf dem Grundstück schräg gegenüber vom Rosendahler Rathaus geschaffen werden. Aktuell ist die Fläche nach Abriss des vorherigen Gebäudes seit mehr als eineinhalb Jahren frei. Personen, die entlang der Osterwicker Ortsdurchfahrt unterwegs waren, dürften sich bereits seit längerer Zeit gefragt haben, wann der Bau beginnt. „Hier sollen die Arbeiten zeitnah beginnen“, kündigt Brodkorb an. Neben mehreren Wohneinheiten soll der angestrebte Neubau im Erdgeschoss gewerblich genutzt werden. Wer sich konkret vor Ort ansiedelt, ließ die Fachbereichsleiterin noch offen.

Beim aktuellen Stand im Punkto Feuerwehrgerätehäuser wurde sie konkreter: „In Osterwick sind wir bei der Ausschreibung, in Darfeld warten wir noch auf die Baugenehmigung“, schildert sie. Vorangehen würden dazu auch die Planungen beim zukünftigen Neubau in Holtwick.