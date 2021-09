Baustellen mit „vielen Vätern“

Der Boden vibriert, als die Walze immer und immer wieder über die frisch asphaltierte Fläche rollt. Dampf steigt auf. „Bis zu 130 Grad heiß ist der Asphalt, der gerade aufgetragen wird“, sagt Thomas Noldes und blickt auf den Natz-Thier-Weg. Die Hitze ist auf der Haut zu spüren. Dipl.-Ing. Christoph Wübbelt begutachtet das Vorgehen an diesem Morgen. Er deutet auf eine unebene Stelle am Fahrbahnrand – die Walze rollt ein weiteres Mal darüber. „Das ist der geübte Blick“, sagt Wübbelt lachend.

Einen Überblick über die Sanierungsarbeiten am Natz-Thier-Weg verschaffen sich (von links) Bürgermeister Christoph Gottheil, Dipl.-Ing. Christoph Wübbelt und Thomas Noldes (Firma Noldes & Sohn). Gleichzeitig haben die Arbeiten am Hasenbusch begonnen (kleines Bild).

Auf einer Länge von etwa 60 Metern wurde der Natz-Thier-Weg jetzt frisch asphaltiert. Nachdem im Frühjahr erst Wasserleitungen und Hausanschlüsse erneuert wurden und dadurch die Straße in Teilstücken aufgefräst werden musste, haben Anlieger nun wieder freie Fahrt. „Diese Baustelle hat viele Väter“, beschreibt Bürgermeister Christoph Gottheil und betont, dass neben den Stadtwerken auch die Unternehmen Grethen aus Legden und Noldes & Sohn aus Gescher tätig waren. Letztere war mit den abschließenden Arbeiten – dem Auftragen der Asphalt-Tragdeckschicht – beauftragt. „Das Aufbringen der Schicht sollte eigentlich erst in rund drei Wochen erfolgen. Die Firma war aber jetzt außerplanmäßig in der Gegend tätig, sodass die Maßnahme nun dazwischengeschoben wurde“, so Wübbelt.

Auch Unebenheiten auf dem Gehweg wurden behoben und kaputte Kantensteine ausgewechselt. „Alle Arbeiten gelten als Unterhaltungsmaßnahmen und sind daher nicht KAG-pflichtig“, informiert Wübbelt weiter. Die gleichen Arbeiten finden in diesen Tagen auf einem Teilstück des Schoppenbusches statt. Dort werde die Firma Noldes & Sohn bei entsprechender Witterung in den kommenden ein bis zwei Wochen anrücken, um auch dort eine frische Asphaltdecke aufzutragen.

Gerade erst begonnen haben hingegen Sanierungsmaßnahmen im Gewerbegebiet Eichenkamp auf Höhe des Hasenbusch. Aus Osterwick kommend reicht die Straße momentan bis zur Zufahrt der Firma Wigger Fenster + Fassaden, daran schließt sich eine rund 2,5 Meter schmalere Baustraße an. Diese wird nun verbreitert und mit einer vier Zentimeter dicken Asphalt-Beton-Decke versehen. Tätig ist dort die Firma Siering aus Hopsten, die voraussichtlich in rund zwei Wochen die Arbeiten beendet.

Auch der Rest vom Hasenbusch werde in den kommenden Wochen auf einer Länge von etwa 700 Metern saniert. Die durch die Errichtung der angrenzenden Windkraftanlage entstandenen Fahrbahnschäden werden nach dem Standard wie bei allen anderen durch solche Maßnahmen hervorgerufenen Schäden saniert. „Die Kosten werden vom Betreiber der Windenergieanlage übernommen“, so Bürgermeister Gottheil. Man habe sich vor und nach der Errichtung die Zuwegung angeschaut und beurteilt, in welchem Umfang Sanierungsmaßnahmen nötig seien.