Beratung zum Thema Pflege

Rosendahl

Am Donnerstag (16. 3.) bietet die Pflege- und Wohnberatung des Kreises Coesfeld eine Sprechstunde für interessierte Bürgerinnen und Bürger im Rathaus in Osterwick, an. Ab 14 Uhr bietet Danuta Knapp, Pflegeberaterin beim Kreis Coesfeld, kompetente Beratung bezogen auf den individuellen Hilfebedarf beziehungsweise den Hilfebedarf ihres Angehörigen an, wie es in der Ankündigung heißt.