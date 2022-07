Berührende Musik vor schöner Kulisse

Darfeld

So viele Besucher nehmen eher an wenigen Tagen in den Bänken der Kapelle in Höpingen Platz. Das internationale Holzbläserfestival „Summerwinds Münsterland“ hatte sich diesen magischen Ort ausgesucht für das Konzert mit Tabea Debus (Flöten) und Aron Sariel (Laute). Dazu eingeladen hatte die Gesellschaft für Westfälische Kulturarbeit (GWK) sowie die Bürgerstiftung Rosendahl. Und auch Alfred Eimers vom Kapellenverein freute sich über dieses Interesse: „Nur an Schützenfesten ist unsere Kapelle so voll“, schmunzelte Eimers. GWK-Leiterin und Intendantin des Festivals Dr. Susanne Schulte betonte, dass für „besondere Konzerte immer auch besondere Orte“ ausgesucht werden würden. Mit einem „Summerwinds-Applaus“ wurden die jungen Musiker Tabea Debus und Alon Sariel schließlich empfangen.

Von Elvira Meisel-Kemper