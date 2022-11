Besinnlich in Richtung Weihnachtsfest

(leg). Entspannt durch das Dorf schlendern, in angenehmer Atmosphäre den aufkommenden Hauch des Weihnachtsfestes spüren und sich von toll gestalteten Fenstern und kreativen Vorgärten begeistern lassen. Vielleicht noch einem besinnlichen Gedicht oder einer weihnachtlichen Geschichte lauschen – die Teilnahme an der Adventsfensteraktion der Kolpingsfamilie ist für viele Darfelder bereits seit geraumer Zeit zu einer liebgewonnenen Tradition geworden. „Wir wollen auch in diesem Jahr wieder viele Familien mit unserer Aktion durch die Vorweihnachtszeit begleiten“, kündigt nun Franz Potthoff an.

Dabei setzt die Kolpingsfamilie erneut auf ein System, das ursprünglich lediglich aufgrund von Corona-Einschränkungen initiiert wurde. „Bedingt durch die Pandemie haben wir in den vergangenen beiden Jahren die Aktion ,Adventsfenster mal anders’ ins Leben gerufen“, schildert Potthoff. „Diese stieß auf eine so gute Resonanz, dass wir uns entschieden haben, die Fenster auch in diesem Jahr nur an den Adventssonntagen zu öffnen.“

Auf dieses erfolgreiche Konzept wollen sie erneut setzen. Fehlen nur noch motivierte Darfelder, die mit kreativen Ideen ihren Mitmenschen eine Freude machen wollen. „Wir möchten also dazu aufrufen, dass sich wieder viele Darfelder, die Lust und Freude daran haben, an einem der Adventsonntage ein Fenster, den Vorgarten oder gar das ganze Haus in adventlichem Licht erstrahlen zu lassen, bei uns zu melden“, hofft Potthoff auf abermals viele Teilnehmer.

Die Lichter an den Häusern sollen an den jeweiligen Abenden von 17 bis 20 Uhr eingeschaltet sein. Im Idealfall könnten an jedem Sonntag gleich mehrere Fenster zur Besichtigung angeboten werden – so können sich die Besucher auf einen adventlichen Spaziergang durch Darfeld begeben. „Das Adventsfenster lädt einfach dazu ein, sich von den kreativen Ideen der Bewohner inspirieren zu lassen“, so Potthoff. Bei der Gestaltung sind den Teilnehmern keine Grenzen gesetzt. Bereits in den Vorjahren erstrahlten Fenster, Häuser und Vorgärten im gesamten Dorf in den verschiedensten Formen und Farben. Darauf muss es sich aber auch nicht beschränken. Bestes Beispiel: die Bauerschaft Geitendorf, die gleich mehrere Bushaltestellen und Sitzbänke künstlerisch umgestaltet hat. „Daran wollen wir anknüpfen“, lächelt Potthoff. Adventssonntag für Adventssonntag soll so die Vorfreude auf das bevorstehende Weihnachtsfest angeheizt werden. 7 Für die Veröffentlichung der einzelnen Stationen wird die Kolpingsfamilie in Zusammenarbeit mit der Allgemeinen Zeitung sorgen. Alle Interessierten können sich ab sofort bei Franz Potthoff unter Tel. 0170/6279898 oder per E-Mail an franz.potthoff@darfeld.net für die Aktion anmelden.