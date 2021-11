Besinnliche Zeit im Weihnachtstrubel

Holtwick

Sich kurz besinnen – so etwas kann im Weihnachtstrubel schnell in den Hintergrund geraten. Dabei stellt doch besonders der Advent die Zeit des Jahres dar, die am meisten Gelegenheit dazu bietet. Das Prinzip, auf dem Weg zum Weihnachtsfest jeden Tag ein Türchen zu öffnen, greift seit Jahren auch der lebendige Adventskalender der Kolpingsfamilie in Holtwick erfolgreich auf. Im vergangenen Jahr musste dieser noch coronabedingt digital über die Bühne gehen. Nun kehrt die liebgewonnene Tradition zurück.

Von Leon Eggemann