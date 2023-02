Bestattungen in Holtwick werden teurer

Wer einen nahen Angehörigen auf dem gemeindlichen Friedhof in Holtwick bestatten möchte, muss ab diesem Jahr meist tiefer in die Tasche greifen. Das ergibt eine neue Gebührenkalkulation, die die Gemeinde im zuständigen Ver- und Entsorgungsausschuss vorgestellt hat. Die Mitglieder stimmten der neuen Satzung einstimmig zu und sprachen sich außerdem dafür aus, dass nur 90 Prozent (bisher 85 Prozent) der anfallenden Kosten auf die Trauernden umgelegt werden soll. Die restliche Summe wird durch Haushaltsmittel abgedeckt.

Für ein Rasensarggrab verlangt die Gemeinde künftig 931 Euro (+83 Euro), für ein Rasenurnengrab müssen Trauernde 443 Euro (+39 Euro) zahlen. Vor allem auch die Nutzungsgebühr von Gräbern, deren Stelle frei gewählt werden kann, erhöht sich: für Urnen liegt sie bei 662 Euro (+123 Euro), bei Einzelgräbern bei 1241 Euro (+110 Euro). Um größere Schwankungen bei den Nutzungsgebühren zu vermeiden, berechnet die Gemeinde diese jeweils für Abschnitte von drei Jahren – zuletzt für 2020 bis 2022. Nun passt die Verwaltung die Gebühren für die Jahre 2023 bis 2025 an. Die Steigerung resultiert laut Sitzungsunterlagen zum einen durch eine Unterdeckung der Kosten im vorausgegangenen Abrechnungszeitraum, zum anderen seien die Kosten für den Bauhof gestiegen. Wegen Investitionen steigen auch die Kosten für Abschreibungen, so die Begründung. Insgesamt wird die Steigerung der Gebühren, die im gerade begonnenen Zeitraum mit berücksichtigt wird, mit 12 800 Euro beziffert.

Um die Gebührensteigerung „gering halten“ zu können, wie es die Verwaltung formuliert, schlug die Gemeinde vor, nur 90 Prozent der anfallenden Kosten auf die Angehörigen umzulegen (bisher waren es wegen einer stärkeren Unterdeckung in den Jahren 2017 bis 2020 85 Prozent). „Im Regelfall werden 100 Prozent der Kosten weitergegeben“, betonte Kämmerin Anna Nürenberg in der Sitzung, dass die Gemeinde den Trauernden damit entgegenkomme. Ausschussvorsitzender Ralf Fedder (WIR) stellte den Antrag, dass diese Übernahme der Kosten von der Gemeinde in den kommenden Jahren sukzessive sinken soll – von zehn Prozent in diesem auf fünf Prozent im nächsten und auf null Prozent im Jahr 2025. Das hieße, dass Trauernde im übernächsten Jahr die Gesamtkosten tragen müssten.

„Ich weiß nicht, ob wir uns damit einen Gefallen tun“, ergriff Ewald Rahsing (CDU) das Wort und warnte vor Abwanderung auf umliegende Friedhöfe. Auch Bürgermeister Christoph Gottheil zeigte sich offen für eine zehnprozentige Übernahme der Kosten durch die Verwaltung. Fedder zog seinen Antrag daraufhin zurück, der Ausschuss votierte einstimmig für den Verwaltungsvorschlag.

Nicht nur die Preise für die Nutzung der Gräber, auch die Bestattungsgebühr steigt ab diesem Jahr: Für Personen über sechs Jahre werden künftig 792 Euro fällig – das sind knapp 300 Euro mehr als bisher. Das liegt vor allem daran, dass der zuständige Unternehmer seine Preise angezogen hat, die im bisherigen Zeitraum noch nicht berücksichtigt sind und die die Gemeinde nun weitergibt. Auch die Gebühr zur Nutzung der Leichen- und Trauerhalle steigt von derzeit 119 auf 148 Euro pro Tag. Begründet wird die Steigerung neben einer bisherigen Unterdeckung mit „höheren sonstigen Bewirtschaftungskosten“.

Im Sinkflug sind hingegen die Kosten die anfallen, wenn Rasengräber durch den gemeindlichen Bauhof gepflegt werden. 39 Rasensarg- und 200 Rasenurnengräber stehen auf dem Holtwicker Friedhof für diese Art der Bestattung zur Verfügung. Um die anfallenden Umlagen zu ermitteln, werden die Kosten auf diese Gräber aufgeteilt. Zusammen mit der Nutzungsgebühr und Kosten für ein Grabmal müssen Angerhörige für ein pflegefreies Rasensarggrab 1864 Euro (-282 Euro) und für ein pflegefreies Rasenurnengrab 1072 Euro (-177 Euro) zahlen.