Betrieb wird nahtlos fortgesetzt

Osterwick

Aufmerksame Autofahrer werden es bereits mitbekommen haben. In knallgelber Schrift thront ein neuer Name über dem Werkstattbetrieb der Reinersmann-Räumlichkeiten in Osterwick. Dieser ist nun in den Händen der 1a autoservice Richter & Issing GmbH. „Hier geht es nahtlos weiter“, verkündet Vermieter Josef Reinersmann. So haben Lukas Richter und Martin Issing als selbstständiges Duo bereits seit Mitte November in der Werkstatt die Zügel in der Hand.

Von Leon Eggemann