„Black Shape“ rockt so richtig ab

Rosendahl

Wer kürzlich an der Coesfelder Musikschule vorbei geschlendert ist, wird womöglich bereits eine erste Kostprobe bekommen haben. Hört man aus dem obersten Stock des Gebäudes an der Osterwicker Straße eine stimmungsvolle E-Gitarre, begleitet von einem kräftigen Schlagzeug und einem perfekt darauf abgestimmten Bass im Hintergrund kann man sich sicher sein: „Black Shape“ arbeitet an seinem nächsten Stück – aktuell haben sie „Zombie“ von „The Cranberries“ im Visier. „Unglaublich. Es ist erst die dritte Probe und die Jungs liefern super ab. Ihre Leidenschaft ist förmlich spürbar“, lobt Musiklehrer Niko Dolle seine Schützlinge in den höchsten Tönen.

Von Leon Eggemann