Blumen bringen Farbe zurück ins Leben

Darfeld

Bunt bemalte T-Shirts, jede Menge rotes und grünes Papier, verschiedenste Länderflaggen und sogar Protestschilder fanden sich in dieser Woche in den Räumen der Offenen Ganztagsschule (OGS) in Darfeld und ließen schon erahnen, dass da etwas ganz Besonderes bevorsteht. „Mit insgesamt 20 Kindern bereiten wir gerade alles für unser Theaterstück vor“, enthüllt Marlies Bertels, Teamleiterin der OGS, das Geheimnis.

Von Julia Mühlenkamp