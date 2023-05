Bonny hinterlässt Spuren

Wie sie Bonny dazu bringt, die Zunge herauszustrecken, ist bei Josephine Wellner in Fleisch und Blut übergegangen. Sofort hebt sie zwei Finger – auch wenn sie sich mittlerweile fast genau 8000 Kilometer Luftlinie von ihrer neuen „Freundin“ entfernt befindet. Bonny ist die Delfindame, mit der sich die achtjährige Darfelderin rund zwei Wochen intensiv beschäftigen durfte. Und das hat Spuren hinterlassen, durchweg positiv. „Wir wussten überhaupt nicht, was uns erwartet“, sagt Florian Wellner. „Aber Josefine hat in der Zeit große Fortschritte gemacht.“

8000 Kilometer entfernt liegt Curacao, die niederländische Karibikinsel. Für die Wellners ein Sehnsuchtsort, weil sie im Vorfeld viel Gutes über die dortige Delfintherapie gehört hatten – verbunden mit der Hoffnung, dass auch ihre Tochter dort weitere Schritte zurück in ein normaleres Leben machen kann. Denn Josephine hat im Herbst 2019 im Alter von vier Jahren eine schwere Hirnblutung erlitten, musste notoperiert werden und muss seitdem viele Dinge wieder neu lernen. Dank einer überwältigenden Spendenaktion und mit Unterstützung des Vereins „Delfine therapieren Menschen“ war es der Familie jetzt möglich, im „Curacao Dolphin Therapy Center“, das in einer natürlichen Meeresbucht liegt, wertvolle Hilfe in Anspruch zu nehmen – alles perfekt organisiert und behindertengerecht angelegt, betonen die Darfelder.

In den 16 Tagen vor Ort war außer an den Wochenenden täglich Therapie angesetzt. Erst standen verschiedene Übungen mit der Physiotherapeutin aus Österreich und deren deutscher Assistentin an, dann ging es ab in den Neoprenanzug und ins Wasser. „Erst war ein ganz junger Delfin vorgesehen, aber Josephine brauchte dafür mehr Ruhe“, erzählt Florian Wellner. Mit der erfahrenen Bonny matchte es sofort. „Dieser Delfin strahlte eine völlige Ruhe aus.“ Und das übertrug sich auf die Achtjährige, die immer entspannter geworden sei. „Wir haben von Tag zu Tag gespürt, wie sie sich darauf gefreut und eingelassen hat.“ Der ständige Körperkontakt zwischen Bonny und Josephine sei dabei ein ganz wichtiger Aspekt gewesen.

Und das hat Folgen. Denn diese Entspannung begleitet Josephine nun mit in den Alltag , freut sich ihre Mutter Regina: „Ihre Empfindlichkeit hat deutlich nachgelassen.“ Haare kämmen, Zähne putzen, was vorher immer problematisch gewesen sei, funktioniere plötzlich. „Auch beim Essen ist sie viel ruhiger geworden.“ Und nicht nur das, denn schon am dritten Tag auf Curacao sorgte die Achtjährige am Pool für einen Meilenstein: Aus dem Schneidersitz ging sie in den Vierfüßlerstand und richtete sich dann selbst auf – „das ist vorher nie passiert“, staunt Florian Wellner.

Unter dem Strich sei die Zeit ein riesiger Gewinn gewesen. Für die gesamte Familie inklusive dem vierjährigen Bruder Felix, die zum ersten Mal seit 2019 wieder den oft beschwerlichen Alltag ein Stück hinter sich lassen konnte. Vor allem aber für Josephine, die in ihrer Entwicklung sichtlich davon profitiert habe. „Wir haben von den Therapeuten vor Ort auch viele Tipps bekommen, von denen wir vorher noch nichts gehört hatten“, erzählt Florian Wellner. So hoffen sie darauf, ihre Tochter ein weiteres Mal mit den Delfinen zusammenbringen zu können. „Wir haben auf Curacao viele getroffen, die schon mehrfach vor Ort waren“, berichtet er. „Alle bestätigen, dass es jedes Mal Fortschritte gab.“ Und genau das steht für Josephine im Vordergrund, lächelt Regina Wellner: „Wir sehen, dass die Therapie etwas bringt.“