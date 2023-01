Busfahrer lässt „Oma“ Angelika zurück

„Hallo, Oma.“ Freundlich grüßt ein kleines Mädchen an der Bushaltestelle. Angelika Dost streckt ihren Arm aus und legt ihn um das Mädchen. Oma. So nennt sie die 77-jährige Darfelderin, obwohl sie gar nicht miteinander verwandt sind. Sie treffen sich aber regelmäßig an der Bushaltestelle am K+K-Markt. So wie heute. Der Wind pfeift die Straße herunter, Angelika Dost hat sich mit Handschuhen und einer dicken, weiten Jacke dem Wetter angepasst. Denn ob sie gleich in den Bus einsteigen kann oder draußen bleiben muss, das weiß sie noch nicht. Mehrere Male konnte die Rollstuhlfahrerin in der jüngeren Vergangenheit nicht zusteigen. Ein Gelenkbus sei zwischenzeitlich auf der Linie R81 im Einsatz gewesen, in dem Stufen zu den Sitzen führen – für Dost ein unüberwindbares Hindernis. „Der Busfahrer hat sich nicht gekümmert und ist weitergefahren“, ärgert sich Dost, die an der Haltestelle zurückgelassen wurde. Der zuständige Reisedienst Veelker reagierte auf Nachfrage mit einer Entschuldigung und erklärte, wie es zu den Vorfällen kommen konnte.

Regelmäßig wartet Angelika Dost am K+K-Markt in Darfeld auf den Bus, um nach Osterwick zu ihrem Ehemann zu fahren. Mehrere Male konnte sie nicht zusteigen – der Busfahrer kümmerte sich nicht und ließ die 77-Jährige zurück.

Mehrmals in der Woche besucht Angelika Dost ihren Ehemann, der im Seniorenheim in Osterwick lebt. Um zu ihm zu kommen, nimmt sie regelmäßig den Bus der Linie R81. „Normalerweise klappt das auch gut“, sagt die Darfelderin bei einem Gespräch an der Haltestelle. „Mal sehen, ob es heute funktioniert“, meint sie und blickt die Straße hinauf. Auf der Linie ist für gewöhnlich ein Niederflurbus im Einsatz, der zum Bordstein hin leicht abgesenkt werden kann. „Fahrgäste legen dann eine Klappe um, über die ich einfach in den Bus fahren kann“, beschreibt die 77-Jährige. Auch das kleine Mädchen hilft „Oma“ gerne – so wie heute. „Das ist der richtige Bus“, sagt Angelika Dost lächelnd, als das große Fahrzeug um die Ecke biegt. Heute funktioniert es – und die Darfelderin freut sich, ihren Ehemann besuchen zu können. Trotzdem ärgert sie sich darüber, dass es einem Glücksspiel gleicht, ob sie zusteigen kann oder nicht.

„Das darf so natürlich nicht sein“, sagt Ulrike Wolf vom Reisedienst Veelker, der die Strecke zwischen Burgsteinfurt und Coesfeld via Rosendahl betreibt. Veelker selbst hat ein Subunternehmen damit beauftragt, die Strecke zu bedienen – Erfmann-Reisen ist auf der Linie R81 im Einsatz. Am ersten Tag, an dem Dost zurückgelassen wurde, sei der normale Linienbus für eine Sonderfahrt gebucht worden. Der Fahrer habe daraufhin ein Ersatzfahrzeug gewählt, „das nicht behindertengerecht ist“, so Wolf – offenbar den Gelenkbus. „Trotzdem darf es nicht passieren, dass Personen an der Haltestelle stehengelassen werden“, räumt Wolf auf weitere Nachfrage ein. Bei einem weiteren Mal sei zwar der Niederflurbus unterwegs gewesen, „allerdings hatte er auf der Strecke einen technischen Defekt“, will Ulrike Wolf beim Subunternehmen herausgefunden haben. Der Busfahrer habe schnell reagieren müssen und einen Bus gewählt, der auf dem Hof stand „und wieder nicht behindertengerecht war“ – scheinbar hat es sich erneut um den Gelenkbus gehandelt.

„Es ist uns ein Anliegen, dass wir jeden Fahrgast befördern können“, so Wolf. Das Unternehmen verspricht Besserung – damit auch „Oma“ Angelika mit Gewissheit ihren Ehemann besuchen kann.