Capo 3 heizt mit bunter Mischung ein

„We play – and you sing. The perfect way for an evening to begin“, erscheint auf den Monitoren. „Wir sind Grundschule, wir können auch übersetzen. Wir spielen – ihr singt“, fordert Thomas Middelberg, Bandmitglied und Leiter der Grundschule, die über 200 Besucher auf. Das lassen diese sich nicht zweimal sagen und singen lauthals mit. „Penny lane – Let it be – Eight days a week“ heizen die Stimmung direkt an. „Hinterm Horizont geht’s weiter“ lässt Sehnsucht aufkommen. Als der erste Publikumsjoker „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ gespielt wird, schunkelt wohl jeder der Besucher mit und lässt sich von der guten Laune anstecken.

Die bunte Mischung aus deutschen und englischen Songs sowie eingängigen und bekannten Schlagern animiert die Besucher immer wieder, begeistert mitzusingen. „Es ist einfach toll hier“, findet eine Besucherin. „Man muss nicht unbedingt Chorerfahrung haben im Singen.“ „Es ist wirklich eine gute Mischung. Junge und ältere Besucher feiern und tanzen zusammen“, lautet die einhellige Meinung einer Frauengruppe, die aus Coesfeld angereist ist.

„Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass wir dadurch so viel für die Kinder tun können“, ist Thomas Middelberg immer wieder begeistert. Der Erlös des Abends kommt zu 100 Prozent den Kindern zugute. „Das Geld wird gebraucht für die Ausstattung des Technikraums, die Anschaffung von Spielzeug und Zuschüsse für Klassenfahrten“, berichtet Georg Börger. „Danke an die Technik, an alle Helfer und an das tolle Team.“

Es war uns ein Vergnügen und ich hoffe, dass wir uns in nächsten Jahr wiedersehen“, verabschiedet Thomas Middelberg die Gäste, die auch nach drei Zugaben nach vier Stunden Party immer noch weiter feiern wollen.