Cascada und „Rosi“ rocken Rosendahl

Besucher des Rathauses dürften sich sicherlich zweimal gefragt haben, ob sie sich am Montagmorgen nicht vielleicht doch noch im Tiefschlaf befinden. Tatsächlich sorgte ein knapp 2,20 Meter großes Eichhörnchen im grünen Kleid für ungläubiges Augenreiben. „Unser Maskottchen ist eingetroffen“, kann sich Kulturbeauftragte Melanie Mehlich ein Grinsen nicht verkneifen. Frisch aus Frankreich kommt „Rosi“ daher. Und soll beim 1. Rosendahler Herbstzauber im September für kindliches Staunen sorgen. „Ein weiterer Baustein für unser Festival“, freut sich derweil Henning Illerhues. So nehmen die dreitägigen Feierlichkeiten von Woche zu Woche immer konkretere Züge an.

Tatsächlich sollen aber nicht nur die jüngsten Gemeindemitglieder beim Herbstzauber auf ihre Kosten kommen. „Ich bin davon überzeugt, dass wir eine gleiche Reaktion bei jungen Erwachsenen und Junggebliebenen auslösen können“, ließ sich Melanie Mehlich zunächst nicht allzu tief in die Karten schauen, um tags darauf dann doch die große Bombe platzen zu lassen: „Die Tinte ist trocken. Cascada wird uns einen Besuch abstatten!“ Mit Hits wie „Everytime We Touch“ und „Evacuate the Dancefloor“ soll die deutsche Musikgruppe, die aus den beiden DJs und Produzenten Manuel Reuter und Yann Peifer sowie der Leadsängerin Natalie Horler besteht, die Gemeinde zum Beben bringen – und den ersten der drei Festival-Tage (Freitag, 1. September) abrunden. „Für den Samstagabend konnten wir die Tribute-Band „We rock Queen' gewinnen“, ergänzt Illerhues. Beide Auftritte werden auf der Bühne auf dem Schulhof der Paulus-van-Husen-Schule stattfinden. Tickets müssen dabei im Vorfeld nicht erworben werden. „Wir setzen auf ein ,Umsonst-und-draußen-Paket’. Der Besuch ist also kostenlos“, verrät Mehlich.

Doch auch abseits der abendlichen Unterhaltung werden im Hintergrund einige Vorkehrungen getroffen – und konkretisiert. „Vor allem der Sonntag hat schon ein nahezu vollständiges Rahmenprogramm“, erklärt Lennard Gausling. So soll dieser zunächst mit einem Open-Air-Gottesdienst auf der großen Bühne beginnen, ehe vor Ort ein generationenübergreifendes Picknick folgen soll. Dort wird im Laufe des Tages auch „Rosi“ ihren großen Auftritt haben. „Sie wird gemeinsam mit ihren Maskottchen-Freundinnen und -Freunden den eigens komponierten Rosendahl-Song aufführen“, erzählt Mehlich. Bei einem „Meet & Greet“ können sich Kinder und Familien mit den bunten Tierchen ablichten lassen. Anschließend treten die „JoJos“ mit ihrer Kinder-Mitmachshow auf der großen Bühne auf. Zusätzlich werden im Laufe des Sonntags auf dem anliegenden Schulhof der Sebastian-Grundschule auf knapp 2000 Quadratmetern ein Bewegungsparcours und Attraktionen aufgebaut.

Derweil soll rund um die Kirche für örtliche Händler eine Gewerbeschau stattfinden. „Einige lokale Unternehmen haben sich schon angekündigt. Bis zum 30. März nehmen wir noch Anmeldungen entgegen“, schildert Illerhues. Mehrtägig solle darüber hinaus ohnehin die Kirmes, das Weinfest und das Food-Festival als weitere Anlaufstationen fungieren. „Auch für die Open-Stage, bei der lokale Vereine sich präsentieren können, haben wir mit Musikzug und Musikkapelle erste Akteure“, fügt Mehlich hinzu. Ein Kreativmarkt für Kunst- und Handwerk ist zusätzlich für den Samstag in Planung – auch hier werden noch örtliche Hobby-Aussteller gesucht.

Über zu wenig Programm dürften sich die Rosendahler also wohl nicht beschweren. „Durch die noch andauernde Bewerbungsphase ist längst nicht jeder Programmpunkt festgezurrt“, betont Illerhues. „Es handelt sich weiterhin um ein lebendiges Konzept.“ Circa im Juni soll das gesamte dreitägige Rahmenprogramm im Zuge einer Bürgerversammlung vorgestellt werden. 7 Bewerbungen für die Gewerbeschau, die Open-Stage, den Kreativmarkt oder sonstigen Teilnahmewunsch nimmt das Organisationsteam der Gemeinde per E-Mail an veranstaltung@rosendahl.de oder online entgegen unter | rosendahl.de/herstzauber