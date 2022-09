CDU: Julia Mühlenkamp gibt Ratsmandat ab

Rosendahl

Nach der Sommerpause kommt der Rat der Gemeinde erstmalig am morgigen Donnerstag (8. 9.) wieder im Rathaus zusammen. 19 Tagesordnungspunkte stehen auf der Agenda. Unter anderem geht es um die Neubesetzung eines Ratsmandates in den Reihen der CDU. Julia Mühlenkamp hat mit Wirkung zum 31. August auf ihr Mandat verzichtet, die bei der vergangenen Kommunalwahl im September 2020 gewählt worden war. Auf Nachfrage nennt sie persönliche Gründe, die sie zu diesem Schritt bewegt haben. Ihr Nachrücker Berthold Abbenhaus wird morgen in sein Amt eingeführt, was auch Umbesetzungen in Ausschüssen nach sich zieht.

Von Leon Seyock