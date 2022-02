Christus-Figur kehrt Ende März zurück

Trocken und warm ist es in ihrer Werkstatt. Ganz anders als das stürmische und regnerische Wetter der vergangenen Tage. „Wie gut, dass die Christus-Statue noch nicht draußen an ihrem Platz in Holtwick hängt“, sagt Alice Kleyboldt. Die eineinhalb Meter große Figur aus Eichenholz glänzt im Lichtschein. Mit einem dunklen Öl scheint sie auf den ersten Blick überzogen zu sein. Kleyboldt, die gemeinsam mit Anna Pfeiffer in Rorup eine eigene Werkstatt für Restaurierungen führt, hatte in den vergangenen Monaten mit der Statue einen ganz besonderen Gast.

Kleine Stücke, die aus dem Lendenbereich herausbrachen – auch Würfelbruch genannt –, Risse in den Armen und Beinen und Löcher auf dem Haupt, durch die unentwegt Wasser eingedrungen ist: „Die Christus-Statue war wirklich nicht in einem guten Zustand“, erinnert sich Kleyboldt zurück. Von der Gemeinde Rosendahl hat sie deshalb den Auftrag bekommen, die Holzfigur zu restaurieren. Seit August war sie damit beschäftigt – und jetzt ist die Statue kaum wiederzuerkennen.

„Der größte erkennbare Unterschied ist wohl, dass die gesamte Figur mit einer dunklen Leinölschicht überzogen wurde“, erklärt die Restauratorin. Das soll dafür sorgen, dass künftig kein Regenwasser mehr eindringen kann. Denn Wasser sei der größte Feind von Holzobjekten, die draußen angebracht und damit der Witterung ausgesetzt sind. Das Problem bei der Figur aus Holtwick: „Die Statue war mit einem Kunstharzlack bedeckt“, erklärt die vierfache Familienmutter. Dieser sei aber ungeeignet gewesen, „irgendwann fing der Lack an zu blättern und die Statue hat im Laufe der Zeit zunehmend Schaden genommen.“

Alice Kleyboldt hatte nun zur Aufgabe, eben diesen auszugleichen. Zuerst hat sie dazu die Überreste des Lackes abgenommen. Danach ging es an die eigentliche Restaurierung: Bei größeren Würfelbrüchen oder Spalten hat sie zu kleinen Eichenstücken gegriffen, die sie in Schubladen parat liegen hat. Diese hat sie in die Risse eingeleimt und mit einem Skalpell und mit Schnitzwerkzeug vorsichtig eingearbeitet, sodass wieder eine glatte Oberfläche entstanden ist. „Der schwierigste Teil war der Lendenschurz. Denn besonders dort ist viel Wasser eingedrungen“, sagt Kleyboldt, während sie mit ihrer Hand über die Statue fährt. Wie lange das gedauert hat? „Insgesamt waren es schon 60 Stunden Arbeit“, überlegt die Roruperin.

Inkludiert darin ist die Zeit, die sie zur anschließenden Bearbeitung mit dem Leinöl benötigt hat. Mit einem Pinsel mit breiten Borsten hat sie immer wieder das Öl auf die Christus-Statue aufgetragen. „Das dauert natürlich, weil Schicht für Schicht trocknen muss“, weiß Kleyboldt. Besonders am Anfang hätte das Holz „eine Menge Öl geschluckt“, insgesamt habe sie rund eineinhalb Liter aufgebracht.

Bis die Statue komplett durchgehärtet ist, werden noch einige Wochen vergehen. „Ende März soll die Statue dann wieder an ihren Platz an der Kreuzstraße in Holtwick zurückkehren“, blickt Alice Kleyboldt voraus. Nicht nur sie, auch der Bauhof der Gemeinde habe sich daran beteiligt, dass die Statue künftig besser geschützt ist: „Der Dachüberstand wurde vergrößert. Denn vorher tropfte dem Christus viel Wasser auf Kopf und Lenden“, sagt die Restauratorin. Das sei nun hoffentlich passé.

Jährlich wird Kleyboldt künftig nach dem Zustand der Christus-Statue schauen. Sie hofft, dass die Figur nun gut für die Witterung gerüstet ist – und dass sie dann nur noch kleine Ausbesserungsarbeiten vornehmen muss.