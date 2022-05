Corona brachte mehr Farbe in ihr Leben

Die Freude und Erleichterung stand den Beteiligten am Sonntag im Bahnhof Darfeld ins Gesicht geschrieben. In einer kleinen Feierstunde haben sie die Ausstellung „Facetten“ von Karola Wortmann eröffnet. „Jetzt, nach zwei Jahren, hat es endlich geklappt, worüber wir alle froh sind“, brachte es Rolf van Deenen, Erster Vorsitzender des Heimatvereins Darfeld, in seiner Begrüßung zum Ausdruck. Auch Josefa Fleige-Völker als zweite stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde schloss sich an: „Es tut allen gut, dass solche Veranstaltungen wieder möglich sind.“ Am Ende des offiziellen Teils und nach Rundgang durch den Ausstellungsraum zeigte sie sich von den Werken beeindruckt.

„Facetten“ heißt der Titel der Ausstellung. Diesen Begriff beschrieb Hanjörg Bahmann in seinen einleitenden Worten zur Ausstellung: Facetten würden Gesichter in all ihren Möglichkeiten zeigen, denn, so Bahmann: „Was kann ein Gesicht nicht alles ausdrücken? Es umfasst Freude bis hin zu Grenzsituationen, wie sie in den Werken von Karola Wortmann wiederzufinden sind.“ Dabei seien keine harten Grenzen zu finden, alles sei offen, weshalb die Bilder keine Rahmen besitzen, was sie offen für ihre Umgebung macht. „Das ist Vielfalt, ohne in die Beliebigkeit zu rutschen“, stellte er fest.

Bevor die anwesenden Besucher und Gäste ihren Rundgang starteten, gab Karola Wortmann ein kurzes Statement zu ihren Motiven: „Lebensräume sind in jeder Form uns umgebende Räume. Da meine Bilder das Leben in jeder Form zum Inhalt haben, passt beides gut zusammen.“ Das spiegelt sich auch in den gezeigten Werken wider, wobei die Coronazeit mehr Farbe in ihre Arbeiten brachte: „Diese Zeit wurde durch die Farbe erträglicher“, schilderte sie. Ihren bevorzugten Motiven Tanz, Natur und Frieden („Was uns alle beschäftigt, nicht erst seit kurzem.“) tat die Farbe gut. Und immer ist in den Bildern etwas zu entdecken, was das Motiv relativiert. „Nichts im Leben ist perfekt“, sagte Karola Wortmann dazu, „und das spiegelt sich in meinen Bilder wider.“

7 Wer die Bilder sehen möchte, kann sich diese bis zum 26. Juni zu den Öffnungszeiten des Cafés im Bahnhof Darfeld anschauen.