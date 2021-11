Corona hat seine Spuren hinterlassen

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind nicht spurlos an den Rosendahler Schulen vorbeigegangen. Das haben die jeweiligen Schulleiter nun im Schul- und Bildungsausschuss deutlich gemacht. „Für die Kinder ist es schon fast befremdlich, wenn sie keine Maske tragen müssen – das ist in einer gewissen Weise echt erschreckend“, nahm etwa Thomas Middelberg, Leiter der Osterwicker Sebastian-Grundschule, kein Blatt vor dem Mund.

Ähnlich sieht die Situation in Darfeld und Holtwick aus. „Es ist deutlich zu sehen, dass zum Beispiel Erstklässler in Zeiten des Lockdowns beim Homeschooling Defizite erlitten haben“, schildert die Leiterin der Nikolaus-Grundschule in Holtwick, Claudia Lanca. Deswegen den Eltern einen Vorwurf machen, wollte sie nicht. Im Gegenteil: „Sie haben sehr viel geleistet, als die Schulen geschlossen waren. Es ist nicht möglich, den fehlenden Unterricht zu Hause komplett aufzufangen – gerade, wenn man sich selbst im Home-Office befindet“, machte sie deutlich.

Nun gilt es, fehlende Kompetenzen bestmöglich aufzuholen – und das nicht nur in Mathe und Deutsch. „Wir haben jetzt eine Stunde ,soziales Lernen’ pro Woche. Das gemeinsame Miteinander soll den Kindern wieder leichter fallen“, erklärte Middelberg. Dieses Aufarbeiten, das vom Land mit dem Programm „Aufholen nach Corona“ unterstützt wird, bracht allerdings Zeit – Zeit, die aufgrund der nahezu täglichen Lollipop-Coronatests durchaus knapp ist. „Das Verfahren ist mit dem Etikettieren und Sortieren der Tests natürlich sehr aufwendig. Büros sehen teilweise schon aus wie Apotheken“, berichtete Andrea Lyding, Leiterin der Darfelder Antonius-Grundschule.

Dennoch sind sich die Grundschulleitungen einig, dass das Verfahren problemlos und unkompliziert angewendet werden kann. Bei diesem werden die Tests einer Lerngruppe in einem Sammelgefäß zusammengeführt und als anonyme Sammelprobe (Pool) noch am gleichen Tag abgeholt und in einem Labor nach der PCR-Methode ausgewertet. Sollte einer oder mehrere Tests in einem Pool positiv sein, müssen Eltern bei ihren Kindern eine zweite, dieses Mal personalisierte, Testung vornehmen. Dazu ist es in Osterwick bisher einmal gekommen. „Das Problem war, dass bei der Einzeltestung alle Schüler negativ waren und nachträglich noch ein PCR-Test beim Arzt gemacht werden musste. Die Kinder mussten also alle vorerst zu Hause bleiben“, erläuterte Middelberg. Er vermutete, dass bei der Handhabung des Selbsttestes etwas schiefgelaufen war.

In Holtwick dagegen kam es noch zu keinem positiven Pool-Ergebnis. „Eine gute Rückmeldung, dass das Sicherheitskonzept aufgeht“, freute sich Lanca. Bis auf einen positiven Schnelltest ist man in Darfeld bisher ebenfalls davon verschont geblieben. „Das erleichtert uns sehr, vor dem Prozedere kann man durchaus Bammel haben“, gab Lyding zu. Gleichzeitig merkte sie an, dass das System bald umgestellt werden soll. So plane das Schulministerium, ab Januar neben der Poolprobe auch die Einzelprobe vorab durchzuführen. „Das verringert die Unterrichtszeit noch weiter, aber dafür müssten wir bei einem positiven Fall nicht jeder Einzelprobe hinterher telefonieren“, sieht die Darfelder Schulleiterin in der potenziell neuen Vorgehensweise ein zweischneidiges Schwert.

So oder so, eines ist bereits jetzt absehbar: Die Corona-Pandemie wird auch weiterhin einen massiven Einfluss auf den Schulalltag haben.