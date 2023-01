Credo eindeutig: Treffpunkt erhalten

Das öffentliche Echo war mehr als eindeutig: Osterwick will seine Versammlungsstätte im Haus Grüner erhalten. Das hat die Informationsveranstaltung zur Zukunft der Immobilie klar untermauert. Davon zeugte nicht zuletzt ein Saal, der nahezu aus allen Nähten platze. Über 100 Bürger steuerten das Haus Grüner auf Einladung der Gemeinde an, um sich über die Zukunft der Gaststätte zu informieren. „Es wäre ein deutlicher Wertverlust für Osterwick, wenn diese Versammlungsstätte verloren ginge“, sprach sich längst nicht nur Bürgermeister Christoph Gottheil für einen Erhalt aus. Wie der Weg dahin gelingt, blieb allerdings zunächst noch offen. Es liegen zumindest mehrere Szenarien auf dem Tisch – von der Gründung einer Genossenschaft bis hin zu einem Erwerb seitens der Gemeinde. Auch ein potenzieller Pächter steht bereits im Raum.

Zunächst räumte Gottheil mit so manchen Gerüchten auf. „Es geistern einige Spekulationen durch das Dorf, wie es hier vor Ort weitergeht“, machte der Bürgermeister deutlich, dass ein Großteil an den Haaren herbei gezogen sei. Fakt ist: Am 30. Juni ist Schluss, dann wird der Betrieb eingestellt. Ein Verkauf der Immobilie ist von der Familie Grüner beabsichtigt. „Der Kaufpreis ist nicht überzogen und sachlich fundiert“, merkte Gottheil an. Konkrete Zahlen nannte er zwar nicht, man befinde sich jedoch unter einer Million Euro. Ein Investor hat sich bisher noch nicht aufgetan. „Auch der Familie Grüner ist ein Fortbestehen dieser Versammlungsstätte wichtig“, ergänzte der Bürgermeister.

Er präsentierte der Versammlung daraufhin sein „1a-Szenario“. Der Vorschlag: Ein Genossenschaftsmodell, das den Kauf stemmt. Ähnlich hat es die Daruper Bürgerschaft mit dem Landgasthaus Egbering gemacht (siehe Infokasten unten). „Dafür braucht es natürlich ein Team, das in die Hände spuckt und sich dieses Projekts annimmt“, betonte Gottheil. Sein Aufruf, wer sich hierbei als Mann oder Frau der ersten Stunde beteiligen will, erntete allerdings Zurückhaltung. Hinsichtlich einer rein finanziellen Beteiligung gingen im Gegensatz dazu zahlreiche Hände in die Höhe. Der Vorschlag, sich zunächst innerhalb der Vereine bezüglich eines Engagements zu beraten, fand daraufhin viel Zuspruch.

Sollte die Idee einer Genossenschaft platzen, hätte die Verwaltung eine mögliche „1b-Lösung“ in Petto. „Dann müsste die Gemeinde eine stärkere Position einnehmen“, schloss der Bürgermeister einen gemeindlichen Kauf der Immobilie nicht aus. „Deklariert als Investition in ein Dorfgemeinschaftshaus.“ Dazu wäre aber ein entsprechender Ratsbeschluss erforderlich. Zugleich warnte Gottheil davor, nicht zu viel Zeit verstreichen zu lassen, ehe der Betrieb fortgesetzt wird. „Nicht, dass irgendwann in umliegenden Orten eine Alternative gesucht wird.“ Stichwort: Arzt und Apotheke in Holtwick. Diesbezüglich sei die Treue der Osterwicker gegenüber ihrer (Stamm)-Gaststätte gefordert. „Wenn uns eine solche Wirkungsstätte wegbrechen würde, täte das weh. Wir sollten es uns nicht nehmen lassen, diesen tollen Saal zu erhalten“, sprach Melchior Lülf als Brudermeister der Schützenbruderschaft Ss. Fabian und Sebastian wohl vielen Anwesenden aus dem Herzen. Er reihte sich in eine Vielzahl an Treue-Bekundungen von Vereinen, darunter die hiesige Theater-Spielschar und Westfalia Osterwick, ein.